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Coupe du monde 2026: l'Angleterre victime d'un vol

England&#039;s Jude Bellingham, center, stands with teammates during a training for the national soccer team in Palm Beach Gardens, Fla.,Tuesday, June 9, 2026, ahead of the World Cup soccer tournament ...
Les Anglais ont subi un vol de matériel aux Etats-Unis. image: Keystone

L'Angleterre a eu une vilaine surprise avant un entraînement

Les Three Lions ont subi un vol de matériel avant un entraînement, dans leur camp à Kansas City. Il y a eu deux arrestations.
13.06.2026, 08:3813.06.2026, 08:38

Les préparatifs de l'Angleterre pour la Coupe du monde ont été perturbés. L'équipe a été victime d'un vol de matériel avant son arrivée samedi à son centre d'entraînement de Kansas City.

Selon la BBC, des ballons et des chaussures figurent parmi les objets dérobés à bord de véhicules, dévalisés alors qu'ils acheminaient le matériel vers le centre d'entraînement de la sélection, le Swope Soccer Village.

epa12529960 Harry Kane of England celebrates after scoring his second goal during the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Albania and England in Tirana, Albania, 16 November 2025. EPA/GEORGI LICO ...
Harry Kane et ses coéquipiers défieront la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L. image: Keystone

La Fédération anglaise a confirmé à l'agence britannique Press Association qu'un incident s'était produit, mais n'a pas été en mesure de fournir plus d'informations.

Deux arrestations

«Nous enquêtons sur un éventuel vol de matériel dans un véhicule de l'équipe arrivé à Kansas City ce soir avec des objets manquants», a déclaré au Daily Mail le département de police de Kansas City, dans le Missouri. Selon la BBC, deux personnes ont été arrêtées en lien avec cet incident.

Beckham entre un peu plus dans la légende

L'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel doit s'entraîner pour la première fois au Swope Soccer Village samedi après-midi, après avoir quitté son camp d'entraînement en Floride. Elle entamera sa campagne en Coupe du monde contre la Croatie mercredi, avant d'affronter le Ghana et le Panama dans le groupe L.

(ats/yog)

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