Parmelin souhaite bonne chance à la Nati... à sa façon
On vous voit venir, mais sachez déjà que c’est (beaucoup) moins pire qu’on l’imaginait. Sur le papier, donner un ballon de foot à Parmelin, c’est au moins aussi dangereux que de le laisser parler anglais sans filet.
Dans une vidéo publiée quelques heures avant le premier match de la Coupe du monde 2026, le président de la Confédération et le ministre de la Défense et des Sports ont dribblé dans les couloirs du Palais fédéral. Force est de constater que Martin Pfister s’en sort (un peu) mieux avec le cuir au pied que le ministre de l’Economie.
Dans une ambiance bon enfant, nos deux conseillers fédéraux ont simplement voulu souhaiter une bonne Coupe du monde à la Nati. C’est chou, non?
Et juste avant de scander «hop Suisse, et bonne chance», Guy va se lancer dans une courte séance de jonglage. A-t-il été remplacé par une doublure ou une grosse louche d’effets spéciaux? Quoi qu’il en soit, c’est (presque) impressionnant.
Jugez plutôt:
Vous l’aurez compris, aucun conseiller fédéral n’a été blessé durant cette séquence de match sur carrelage particulièrement glissant. Ouf. Il ne faudrait pas que Guy Parmelin accueille Donald Trump avec des béquilles, en ouverture du G7, à Genève.