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Coupe du monde 2026: Parmelin joue au foot pour l’équipe de Suisse

Vidéo: instagram

Parmelin souhaite bonne chance à la Nati... à sa façon

Dans une vidéo publiée jeudi soir, le Conseil fédéral sort le ballon et les dribbles pour décapsuler le Mondial 2026 de l’équipe de Suisse. Martin Pfister a l’air plus à l’aise que notre cher président.
11.06.2026, 19:2011.06.2026, 19:20

On vous voit venir, mais sachez déjà que c’est (beaucoup) moins pire qu’on l’imaginait. Sur le papier, donner un ballon de foot à Parmelin, c’est au moins aussi dangereux que de le laisser parler anglais sans filet.

Les joueurs doivent se préparer à un «tournoi de tous les extrêmes»

Dans une vidéo publiée quelques heures avant le premier match de la Coupe du monde 2026, le président de la Confédération et le ministre de la Défense et des Sports ont dribblé dans les couloirs du Palais fédéral. Force est de constater que Martin Pfister s’en sort (un peu) mieux avec le cuir au pied que le ministre de l’Economie.

Dans une ambiance bon enfant, nos deux conseillers fédéraux ont simplement voulu souhaiter une bonne Coupe du monde à la Nati. C’est chou, non?

«Tout le Conseil fédéral vous souhaite plein de succès pour la Coupe du monde de football»
Guy Parmelin

Et juste avant de scander «hop Suisse, et bonne chance», Guy va se lancer dans une courte séance de jonglage. A-t-il été remplacé par une doublure ou une grosse louche d’effets spéciaux? Quoi qu’il en soit, c’est (presque) impressionnant.

Jugez plutôt:

Vidéo: instagram

Vous l’aurez compris, aucun conseiller fédéral n’a été blessé durant cette séquence de match sur carrelage particulièrement glissant. Ouf. Il ne faudrait pas que Guy Parmelin accueille Donald Trump avec des béquilles, en ouverture du G7, à Genève.

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- Mondial 2026: Guy Parmelin et Martin Pfister dribblent pour la Nati
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