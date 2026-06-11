Un incendie dans les collines près de San Diego. image: toto marti

Les joueurs doivent se préparer à un «tournoi de tous les extrêmes»

Canicule au Texas, altitude au Mexique, orages en Floride: la Coupe du monde 2026 sera la compétition de tous les extrêmes.

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Lundi, un épais panache de fumée était visible lundi au-dessus de Sorrento Valley, un quartier de San Digeo, à 10 minutes en voiture du camp de base de l'équipe de Suisse. Un feu de broussailles s'est déclaré dans la matinée avant de se propager rapidement sur près de 18 hectares. Les autorités ont toutefois pu rassurer la population dans la soirée: l'incendie était sous contrôle.

Hormis cet épisode, les hommes de Murat Yakin bénéficient de conditions idéales au nord de San Diego pour préparer le tournoi organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le ciel est généralement dégagé et les températures oscillent entre 20 et 25 degrés.

A l'autre bout du continent, les Norvégiens vivent une tout autre expérience. Installés à Greensboro, en Caroline du Nord, ils ont déjà dû interrompre un entraînement en raison de températures dépassant les 30 degrés. «Le plus important est de s'entraîner dans ces conditions. Ensuite, il faudra s'habituer à la chaleur jour après jour», explique Sander Berge. Après une séance en Floride, l'attaquant anglais Ollie Watkins résumait la situation en quelques mots:

«Il fait chaud. Trop chaud»

Le tournoi des extrêmes climatiques

Les équipes devront composer avec des conditions très contrastées, entre chaleur tropicale dans le sud des Etats-Unis et hauteurs mexicaines. «Nous devons nous préparer à un tournoi de tous les extrêmes. La combinaison de températures élevées, d'une forte humidité, des déplacements et d'un calendrier chargé sera particulièrement problématique», explique à l'agence dpa Hans-Georg Predel, médecin du sport à l'Université allemande du sport de Cologne.

Miami, Houston, Dallas et Monterrey figurent parmi les sites les plus exigeants. Le spécialiste précise que les températures y sont élevées et l'humidité parfois extrême. Et d'ajouter:

«En Floride, il faut également composer avec les orages estivaux, les fortes pluies et le risque de foudre. Atlanta et Kansas City peuvent elles aussi connaître en juin et en juillet un climat très lourd et propice aux orages.»

Mexico présente un défi d'une autre nature. «Là-bas, le principal problème n’est pas tant la chaleur que l’altitude, supérieure à 2 000 mètres. La pression partielle d’oxygène réduite peut considérablement nuire à l’endurance et à la récupération», explique le médecin du sport

Déshydratation et coups de chaleur

Les risques potentiels sont nombreux. Selon Predel, il s'agit avant tout de déshydratation, de pertes d'électrolytes, de crampes musculaires, de problèmes circulatoires et de l'exposition directe au soleil. «Dans les cas les plus graves, un coup de chaleur lié à l'effort peut survenir et mettre la vie en danger.» Seuls quatre stades – Dallas, Los Angeles, Houston et Atlanta – disposent d'un toit rétractable permettant de rafraîchir l'enceinte.

La Coupe du monde des clubs disputée l'an dernier a servi d'avertissement et donné un premier aperçu de l'influence que la météo pourrait avoir sur ce tournoi XXL en Amérique du Nord. Six rencontres avaient dû être interrompues, pour des durées allant de 40 minutes à deux heures. Lors du match entre Benfica et Chelsea, les joueurs avaient été renvoyés aux vestiaires en raison d'un risque d'orages, tandis que les spectateurs avaient dû quitter les tribunes.

Aux Etats-Unis, la règle est claire: lorsqu'un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour d'un stade, la rencontre est immédiatement interrompue pendant au moins trente minutes.

Des pauses fraîcheurs supplémentaires

En réaction aux fortes chaleurs observées lors de la Coupe du monde des clubs, la Fifa introduira une pause hydratation de trois minutes par mi-temps durant le tournoi. Des bancs climatisés seront également mis à disposition du staff et des remplaçants lors de tous les matchs disputés dans des stades à ciel ouvert.

Lors de cette Coupe du monde, les joueurs auront droit à une pause de trois minutes par mi-temps pour s'hydrater. image: toto marti

Plusieurs chercheurs renommés jugent ces mesures insuffisantes. Dans une lettre ouverte, ils demandent le report des matchs lorsque les températures dépassent 28 degrés et l'introduction de pauses fraîcheur d'au moins six minutes. Ces vingt chercheurs, spécialistes de la santé, du climat et de la performance sportive, ont averti que les températures pourraient dépasser des seuils dangereux dans 14 des 16 stades retenus pour le tournoi.

L'élément déterminant n'est toutefois pas la seule température de l'air, mais l'indice WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature), qui prend notamment en compte l'ensoleillement, le vent et l'humidité.

L'encadrement de l'équipe d'Angleterre prépare ses joueurs à ces conditions depuis plus d'un an avec l'aide de spécialistes des sciences du sport. Selon plusieurs médias, les internationaux anglais ont notamment dû avaler des capsules électroniques afin de mesurer leurs réactions à l'effort et d'analyser leur tolérance à la chaleur ainsi que leur capacité de récupération.

«Les conditions climatiques ne sont pas notre principal adversaire, mais elles ne vont certainement pas avantager nos joueurs après une saison longue et éprouvante. Nous ne sommes pas habitués à ce type de chaleur et d'humidité», souligne le sélectionneur Thomas Tuchel.

Des mesures pour protéger le public

Les joueurs ne sont pas les seuls à être exposés. Les supporters devront eux aussi redoubler de prudence. Le service de santé du comté de Los Angeles prévoit de mener de vastes campagnes d'information sur les risques liés à la chaleur et encouragera les supporters à bien s'hydrater pendant les matchs.

New York diffusera des messages aux abonnés de son système public d'alerte ainsi qu'aux visiteurs internationaux via WhatsApp. Seattle étudie pour sa part la mise en place de bus climatisés et de brumisateurs dans les fan-zones et lors des rencontres.

L'équipe de Suisse et ses supporters devraient toutefois être relativement épargnés, du moins dans un premier temps. La Nati disputera ses deux premiers matchs de groupe en Californie – le premier à San Francisco, le second à Los Angeles – avant de rejoindre le climat plus frais de Vancouver pour son dernier match du premier tour.

Si elle termine en tête du groupe B, elle disputera également les seizièmes de finale ainsi qu'un éventuel huitième de finale dans l'ouest du Canada.

(trad.: mrs)