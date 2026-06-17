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Coupe du monde: l'Iranien Mehdi Torabi obtient un nouveau visa

Iran&#039;s Ramin Rezaeian (23) celebrates with his teammates after scoring a goal during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday ...
L'Iran a fait match nul contre la Nouvelle-Zélande (2-2), lundi pour son entrée en lice dans le Mondial. Image: keystone

Bonne nouvelle pour l'Iran à la Coupe du monde

L'attaquant iranien Mehdi Torabi a obtenu un nouveau visa à entrées multiples aux Etats-Unis. Il pourra ainsi jouer le reste de ce Mondial.
17.06.2026, 08:0517.06.2026, 08:05

Mehdi Torabi, dont le visa américain avait expiré après le premier match de l'équipe d'Iran à Los Angeles, en a reçu un nouveau, a annoncé mardi un responsable de la sélection. L'attaquant pourra donc participer au reste de la Coupe du monde.

Ce responsable a expliqué dans un communiqué:

«Grâce aux démarches de la Fédération iranienne de football et à la coordination avec la Fifa, le joueur s'est vu délivrer aujourd'hui un nouveau visa à entrées multiples.»
TIJUANA, MEXICO - JUNE 10: (EXCLUSIVE COVERAGE) Mehdi Torabi #16 of IR Iran poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2026 portrait session on June 10, 2026 in Tijuana, Mexico. (Photo by ...
Mehdi Torabi pourra jouer le reste de la Coupe du monde. Image: getty

Son précédent visa n'était valable que pour une seule entrée aux Etats-Unis, et avait expiré lundi soir, après la rencontre entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Un match qui s'est conclu sur un nul (2-2), et où il n'est pas entré en jeu.

Avec ce nouveau visa, l'attaquant «pourra sans problème accompagner l'équipe nationale iranienne lors de ses prochains matchs et sera en mesure de voyager avec le groupe jusqu'à la fin du tournoi».

Dans le groupe G, l'Iran doit jouer contre la Belgique dimanche à Los Angeles, puis affronter l'Egypte le 26 juin à Seattle.

Une multitude d'obstacles

Ce nouvel imbroglio concernant Mehdi Torabi a terni un peu plus ce Mondial difficile pour la sélection iranienne, confrontée à une multitude d'obstacles extra-sportifs. A cause de la guerre lancée fin février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, sa participation a été incertaine jusqu'au bout.

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Au lieu de séjourner en Arizona comme prévu, l'équipe s'est exilée à Tijuana, au Mexique, pour établir son camp de base. Les Etats-Unis ont refusé des visas à une quinzaine de membres de l'encadrement pour les matchs de poule sur leur sol.

Lundi soir, au moment de rentrer à Tijuana, le capitaine Mehdi Taremi et un membre du staff ont également rencontré des difficultés à l'aéroport de Los Angeles, au moment de leur départ, selon l'agence officielle iranienne Irna.

(ats/yog)

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