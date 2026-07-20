beau temps24°
DE | FR
burger
Sport
Football

La terre a tremblé en Espagne à la victoire de la Roja

Spanish fans react while watching the World Cup final soccer match between Spain and Argentina on giant screens in central Madrid, Sunday, July 19, 2026. The match is being played in East Rutherford, ...
Ca secoue: des fans espagnols dans la foule, à Madrid.Keystone

La terre a littéralement tremblé en Espagne à la victoire de la Roja

La joie des supporters espagnols après le sacre mondial de leur équipe a été si intense que des instruments scientifiques ont enregistré les secousses provoquées par leurs célébrations.
20.07.2026, 19:1020.07.2026, 19:10

Les célébrations de la Coupe du monde en Espagne ont résonné à travers tout le pays, et même sous terre: une onde sismique a été enregistrée dans plusieurs villes d'Espagne après le but décisif en finale, ainsi qu'au coup de sifflet final, ont relevé des scientifiques.

Des sismomètres répartis dans toute l'Espagne ont enregistré des vibrations provoquées par les explosions de joie des supporters après le but de Ferran Torres, qui a offert à l'équipe nationale son deuxième titre mondial lors de la finale de dimanche, a indiqué lundi le centre Geosciences de Barcelone.

epaselect epa13120902 Fans await the start of the 2026 World Cup final between the national teams of Spain and Argentina at the Barcelona Forum, Spain, 19 July 2026. EPA/Alejandro Garcia
La foule, à Barcelone.Keystone

Des chercheurs ont analysé des données de l'Institut géographique national (IGN) et de l'Institut cartographique et géologique de Catalogne (ICGC), qui ont montré des signaux inhabituels liés aux célébrations dans des villes comme Algésiras, Barcelone, Cadix et Grenade, ont-ils précisé dans un communiqué.

Les capteurs ont détecté trois pics d'activité bien nets pendant le match : après le but de Torres, après un autre but ultérieur annulé par l'arbitrage vidéo, et la vibration la plus forte enregistrée après le coup de sifflet final.

Spanish fans cheer for their team while watching the World Cup final soccer match between Spain and Argentina on giant screens in Barcelona, Sunday, July 19, 2026. The match is being played in East Ru ...
Keystone

Les scientifiques ont expliqué que ces mouvements constituaient un exemple de «sismicité induite» provoquée par l'activité humaine, en l'occurrence, des milliers de supporters sautant, criant et célébrant en même temps.

Des vibrations comparables avaient été détectées lors de la victoire de l'Espagne en finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre, lorsque les buts de Nico Williams et Mikel Oyarzabal avaient déclenché des mouvements du sol mesurables à Madrid et à Barcelone.

(ats/acu)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Trump a déteint sur le Mondial
2
Trump a déteint sur le Mondial
de Fred Valet
Le parcours de l&#039;Argentine électrise les adeptes du complot
1
Le parcours de l'Argentine électrise les adeptes du complot
Le grand buteur de l&#039;Espagne est l&#039;anti-Mbappé
1
Le grand buteur de l'Espagne est l'anti-Mbappé
de Romuald Cachod
Ce détail avec le maillot de l&#039;Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
1
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
de Antoine Menusier
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«C&#039;est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
de Alexandre Cudré
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d&#039;argent
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent
Murat Yakin est méconnaissable
Murat Yakin est méconnaissable
de Yoann Graber
Ce consultant RTS sort de l&#039;ombre: «Ce n&#039;est pas une revanche»
Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»
de Julien Caloz
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
2
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
de Klaus Zaugg
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
de Yoann Graber
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
1
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
de Fred Valet
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l&#039;équipe d&#039;Espagne
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l'équipe d'Espagne
de Yoann Graber
Le futur de la Nati en 4 questions
Le futur de la Nati en 4 questions
de Lucien Willemin, Kansas City
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
de Yoann Graber
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
1
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
de Sebastian Wendel, Kansas City
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
de Jérémie Crausaz
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
de Yoann Graber
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
de Alexandre Cudré
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
de Jérémy TALBOT
Thèmes
Le journaliste David Lemos épingle les travers de la FIFA
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi l’hymne espagnol n’a pas de paroles
Les joueurs espagnols font partie des rares au monde à ne pas chanter au moment des hymnes. Voici pourquoi leur «Marcha Real» (Marche royale) n'a pas de paroles.
Les origines de l’hymne espagnol remontent au 18e siècle. Il a été mentionné pour la première fois en 1761 dans un document militaire officiel, sous le nom de «Marcha Granadera» (Marche des grenadiers). Depuis, cette mélodie accompagne l’histoire mouvementée de l’Espagne, de la monarchie aux dictatures, jusqu’à la démocratie actuelle.
L’article