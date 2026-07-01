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A la Coupe du monde 2026, la France sans pitié face à la Suède

France&#039;s Kylian Mbappe (10) celebrates scoring their third goal during the World Cup round of 32 soccer match between France and Sweden in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 30, ...
Kylian Mbappé a brillé contre la Suède. Image: keystone

La France sans pitié avec la Suède, Mbappé tout proche d'un record

Les Bleus n'ont laissé aucune chance aux Suédois (3-0), mardi en 16es de finale du Mondial. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé se rapproche du record de buts de Lionel Messi.
01.07.2026, 05:5301.07.2026, 06:56

La France poursuit sa route dans le Mondial 2026. Les Bleus ont dominé la Suède 3-0 mardi à East Rutherford grâce à un doublé de Kylian Mbappé pour se hisser en 8es de finale d'un tournoi dont ils s'imposent de plus en plus comme les grands favoris.

L'impressionnante armada offensive du sélectionneur Didier Deschamps a encore frappé. En premier lieu son duo de choc Kylian Mbappé-Michael Olise: le premier a inscrit ses cinquième et sixième buts dans la compétition pour rejoindre Lionel Messi en tête du classement des buteurs, le deuxième signant deux passes décisives.

France&#039;s Kylian Mbappe, second right, celebrates with his teammates after scoring his side&#039;s opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between France and Sweden in East Ruth ...
Les Bleus, emmenés par un duo Mbappé(10)-Olise (11) brillant, ont largement dominé la Suède. Image: keystone

Mbappé a débloqué la situation à la 45e minute d'une frappe légèrement enroulée après avoir «enrhumé» la défense suédoise dans la surface à la suite d'un corner joué très rapidement par Ousmane Dembélé. Il s'est offert un doublé à la 74e, à nouveau d'un tir à bout portant imparable.

L'attaquant du Real Madrid est ainsi bien parti pour marquer l'histoire de son sport. Alors qu'il n'a que 27 ans et n'a disputé que 18 matchs en phase finale de Coupe du monde, il en est déjà à 18 buts dans un Mondial! Soit un de moins que Lionel Messi, dont le record ne tient déjà plus qu'à un fil.

La troisième réussite des Bleus a été l'oeuvre de Bradley Barcola. L'attaquant du PSG a inscrit le 2-0 à la 53e pour ôter quasiment tout espoir à une équipe de Suède impuissante. Plus discret mardi, même s'il a réussi l'assist sur le 1-0, Ousmane Dembélé en reste quant à lui à quatre buts dans ce tournoi.

Un adversaire coriace en 8e

Impressionnante jusqu'ici – à l'exception de la première mi-temps de son premier match face au Sénégal –, la France affrontera un adversaire coriace en 8es de finale samedi prochain à Philadelphie (à 23h heure suisse). Elle se frottera au Paraguay, tombeur de l'Allemagne aux tirs au but lundi.

Ça n'a donc pas suffi👇

Des Suédois kidnappent une baguette pour battre la France

Les deux équipes se sont d'ailleurs déjà affrontées à ce même stade de la compétition lors de la Coupe du monde 1998. Les Bleus avaient alors souffert sur la route les menant à leur premier sacre planétaire, ne s'imposant qu'en prolongation grâce à un «golden goal» de Laurent Blanc. (ats/yog)

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