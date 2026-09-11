Lausanne tente un truc pour éviter le chaos lié aux supporters

Les supporters du Servette FC qui se rendront dimanche au derby du Léman dans la capitale vaudoise seront acheminés en bus depuis la gare de Lausanne afin d’éviter les débordements en ville. Pas de défilé, donc.

Plus de «Sport»

Le derby de Super League entre le FC Lausanne-Sport (LS) et le Servette FC (SFC) ce dimanche se fera sous condition.

Les autorités cantonales et communales, d'entente avec le LS, ont pris la décision de n'autoriser l'entrée au stade de supporters genevois que si ces derniers rejoignent le stade de la Tuilière en bus.

«Cette décision a conduit le SFC à mettre en place un dispositif de transport en car pour ses supporters depuis la gare de Lausanne. Le financement des cars a été assuré conjointement par le SFC et la Swiss Football League (SFL), chacun prenant en charge 50% des coûts», ont indiqué jeudi le canton de Vaud, la ville de Lausanne et le LS dans un communiqué.

«Depuis la fin de la saison dernière, le LS a cherché à mettre en place avec le SFC une solution réciproque et proportionnée pour sécuriser spécifiquement les derbys tout en préservant les déplacements de supporters. Le club souhaitait notamment que les supporters genevois puissent être acheminés directement depuis Genève en bus, mais cette solution n'a pas pu être mise en oeuvre», est-il expliqué.

Cette décision conditionnée s'inscrit notamment dans l'historique des deux derniers derbys romands, qui avaient entraîné des troubles importants à l'ordre public. Les autorités avaient dû prendre des mesures à l'encontre des deux clubs.

(ats/roc)