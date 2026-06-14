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Coupe du monde 2026: l'Australie bat la Turquie

VANCOUVER, CANADA - JUNE 13: Nestory Irankunda of Australia celebrates 1-0 during the World Cup match between Australia v Turkey at the Vancouver Stadium on June 13, 2026 in Vancouver Canada (Photo by ...
Nestory Irankunda a été décisif pour l'Australie. image: Getty

Un ex-joueur de Super League suisse offre la victoire à l'Australie

Les Socceroos ont battu la Turquie (2-0) au Mondial, grâce notamment à un but de l'ex-attaquant de GC, Nestory Irankunda.
14.06.2026, 08:2214.06.2026, 08:28

L'Australie a parfaitement lancé son Mondial 2026. Les Socceroos ont battu la Turquie samedi 2-0 à Vancouver dans le groupe D.

Une semaine après avoir tenu tête à la Suisse 1-1 en match de préparation, les hommes de Tony Popovic ont remporté une rencontre qui s'annonçait relativement équilibrée entre deux équipes séparées que de cinq rangs au classement Fifa (réd. 22e place pour la Turquie, contre 27e pour l'Australie). Les Turcs n'ont pas trouvé la faille du portier Patrick Beach, auteur d'une superbe performance à l'occasion de sa 3e sélection avec les Socceroos.

Australia&#039;s Aiden O&#039;Neill (13) challenges for the ball with Turkey&#039;s Orkun Kokcu (6) during the World Cup Group D soccer match between Australia and Turkey in Vancouver, British Columbi ...
Les Turcs (en rouge) ont dominé, mais ce sont les Australiens qui l'ont emporté. image: Keystone

L'attaquant de Watford Nestory Irankunda – qui a joué 21 matchs de Super League suisse pour GC en 2024/25 – a conclu une contre-attaque australienne éclair à la 27e en se défaisant de deux défenseurs. Arda Güller a été proche d'égaliser sur coup-franc à la 57e, mais Beach a réalisé la parade nécessaire. Connor Metcalfe a inscrit le but de la sécurité pour les Socceroos à la 75e.

Xhaka est fâché

Les protégés de Vincenzo Montella peuvent nourrir des regrets, eux qui ont largement dominé dans le jeu, avec plus de 70% de possession de balle sur la rencontre. Les Australiens rejoignent les Etats-Unis, victorieux du Paraguay 4-1 vendredi, en tête du groupe D avant de les affronter vendredi à Seattle. Le même jour, la Turquie tentera de se rassurer face aux Paraguayens à San Francisco.

(ats/yog)

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