Ivan Barton a brandi un carton rouge historique. image: Keystone

Carton rouge inédit dans l’histoire du football

L’officiel salvadorien Ivan Barton a brandi un carton rouge inédit pour sanctionner un joueur qui s’était couvert la bouche avec ses mains.

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Qui veut raconter l’histoire depuis le début doit remonter au match aller des barrages de la Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid. A l’époque, Gianluca Prestianni aurait proféré une insulte raciste à l’encontre de Vinicius Jr. C’est ce qu’ont affirmé le joueur brésilien et plusieurs de ses coéquipiers, qui disaient également avoir entendu le terme «singe».

Prestianni s'était cependant couvert la bouche avec son maillot au moment des faits, compliquant l’établissement de toute preuve formelle. Il a néanmoins été suspendu après coup.

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Afin d’éviter ces situations où la preuve est quasiment impossible à établir, la Fifa a introduit une nouvelle règle pour cette Coupe du monde: tout joueur qui se couvre la bouche en parlant est automatiquement sanctionné d’un carton rouge. Une mesure destinée à lutter contre la discrimination et le racisme, et appliquée pour la toute première fois ce samedi lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Peu avant la fin de la première période du match entre la Turquie et le Paraguay, un joueur sud-américain est resté au sol au centre du terrain en réclamant une faute turque, une séquence qui a provoqué un attroupement auquel Miguel Almirón a participé. Le milieu de terrain s'est alors adressé à Mert Muldur en couvrant sa bouche avec la main.

La scène en vidéo ⬇️ Vidéo: extern / rest

Les Turcs se sont immédiatement plaints à l'arbitre, qui a été appelé par la VAR. L'officiel salvadorien Ivan Barton a visionné les images et rapidement sorti un carton rouge direct pour Almirón, stupéfait par cette décision.

Il est possible qu’il s’agisse simplement d’une habitude de se couvrir la bouche en parlant, sans qu’aucune insulte ou propos raciste n’ait été prononcé. Cependant, Mert Müldür semblait particulièrement remonté et convaincu que son adversaire devait être expulsé pour avoir couvert sa bouche.

Cet épisode envoie un message clair aux acteurs de cette Coupe du monde: la nouvelle règle sera appliquée sans concession.

(nih/roc)