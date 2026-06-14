C'est en sortant d'un entraînement que le postérieur d'Harry Kane a été révélé à la planète lorsqu'il se changeait. Image: EPA

Harry Kane devient la risée du web à cause de ses fesses

Capitaine de l'Angleterre, Harry Kane veut mener son pays au titre lors de la Coupe du monde. Avant le tournoi, un petit détail l’a cependant transformé en sujet de moquerie.

Nikolai Stübner / t-online

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Harry Kane est brièvement apparu en sous-vêtements dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par la Fédération anglaise de football (FA). La publication montrait les coulisses des séances photo réalisées avant la Coupe du monde.

La séquence dans laquelle l’attaquant du Bayern Munich apparaît dévêtu semble avoir été tournée pendant les préparatifs du shooting. On peut en effet voir, au même moment, des coéquipiers tels que Jarell Quansah encore vêtus de leurs tenues d’entraînement. Plus tard, les joueurs anglais ont pris la pose en costume noir.

De grandes ambitions

Les «Three Lions» espèrent que cette photo en sous-vêtements du capitaine restera comme le seul faux pas du tournoi. Dès sa conférence de presse de présentation, en octobre 2024, l’entraîneur Thomas Tuchel avait en effet affiché ses ambitions:

«Je sais qu’il manque quelques trophées ici. Je veux contribuer à rendre cela possible»

Les Anglais ne disputeront leur premier match que mercredi contre la Croatie (à 22 heures). Dans le groupe L, ils affronteront également le Ghana et le Panama. Une qualification pour le tour suivant apparaît donc comme une obligation.

Jusqu’à présent, l’Angleterre n’a remporté la Coupe du monde qu’une seule fois, en 1966. Depuis lors, les «Three Lions» ont régulièrement figuré parmi les favoris, mais ils n’ont plus remporté de titre ni même atteint une nouvelle finale. (trad. btr)