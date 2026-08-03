La star française du rallye victime d'un violent accident

Grosse frayeur pour Sébastien Ogier: le multiple champion du monde de rallye a été victime d'un spectaculaire accident ce week-end lors du Rallye de Finlande et a dû passer une nuit à l'hôpital.

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Le Français Sébastien Ogier et son copilote Vincent Landais ont été victimes d'une impressionnante sortie de route, leur voiture effectuant plusieurs tonneaux en forêt, samedi lors du Rallye de Finlande en WRC.

Les examens se sont révélés rassurants, mais les deux hommes ont tout de même passé la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital, «en raison du gros choc subi», a indiqué l'écurie Toyota dans un communiqué.

«Durant la 17e spéciale, Ogier est sorti de piste dans un virage rapide. Lui et son copilote Julien Ingrassia ont réussi à sortir seuls de la voiture sans aide extérieure et sans grave blessure», a précisé l'écurie nippone.

L'accident en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Les deux Tricolores avaient exceptionnellement reformé ce week-end leur duo légendaire en raison de l'absence pour raisons personnelles de Vincent Landais, copilote habituel d'Ogier.

Vainqueurs de 54 rallyes et de 8 titres mondiaux entre 2013 et 2021, Ogier et Ingrassia, qui n'avaient plus disputé de course ensemble depuis fin 2021, étaient bien partis pour décrocher un 55e succès en WRC puisqu'ils occupaient la tête du rallye au moment de l'accident.

Sébastien Ogier, qui pouvait encore croire au titre mondial malgré son absence lors de deux rallyes cette saison, a vu par ailleurs son rêve de décrocher une dixième couronne planétaire quasiment s'envoler après cet abandon. Le Français compte désormais 62 points de retard sur le leader Elfyn Evans, alors qu'il ne reste que quatre rallyes au calendrier et qu'il devrait en plus faire l'impasse sur au moins l'un d'eux.

Une autre vue de l'accident ⬇️ Vidéo: twitter

Pas le seul accident marquant du week-end

Le Rallye de Finlande, l'un des plus mythiques mais aussi plus difficiles de la saison, a piégé d'autres pilotes tout au long du week-end.

Le Letton Martins Sesks (M-Sport) a été victime samedi d'une sortie de piste à grande vitesse dont lui et son copilote sont sortis indemnes, mais ils ont dû abandonner après avoir lourdement endommagé leur voiture.

Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) et le Britannique Elfyn Evans (Toyota) sont quant à eux partis en tonneaux, à l'image de Sébastien Ogier. Mais Evans, aidé par des fans après être resté bloqué dans un fossé, a pu poursuivre la spéciale et terminer le rallye à une miraculeuse troisième place, aussi grâce au travail incroyable de ses mécaniciens, qui ont remis sa Yaris en état en seulement 30 minutes.

Le leader du classement général est donc, contre toute attente, le grand gagnant du week-end sur le plan comptable. Arrivé en Finlande avec 25 points d'avance sur son coéquipier Takamoto Katsuta et 33 sur Pajari, vainqueur dimanche du Rallye de Finlande, il compte désormais respectivement 30 et 41 longueurs d'avance sur le Finlandais et le Japonais.

(afp/roc)