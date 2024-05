Le VfL Bochum a sauvé sa place en Bundesliga à l'issue d'un barrage rocambolesque. Image: keystone

Ce club de foot allemand a réussi «une Xamax»

Bochum a sauvé sa place en Bundesliga après une folle remontada en barrage contre Düsseldorf. Un exploit qui rappelle celui de Neuchâtel Xamax face à Aarau en 2019.

Il y a cinq ans, le 2 juin 2019, Neuchâtel Xamax écrivait l'une des pages les plus folles de l'histoire du football suisse. Ce jour-là, les Xamaxiens sauvaient leur place en Super League lors du match retour du barrage à Aarau après un scénario que même Alfred Hitchcock n'aurait pas pu inventer: une victoire aux tirs au but, après avoir dû combler un déficit de... quatre buts. Vainqueurs 4-0 dans le temps réglementaire au Brügglifeld, les «rouge et noir» avaient été fessés par le FC Aarau – 2e de Challenge League – sur le même score trois jours plus tôt à la Maladière.

Cet incroyable sauvetage avait donné lieu à des scènes mémorables. On se souvient par exemple du président xamaxien Christian Binggeli et du gardien Laurent Walthert à genoux sur la pelouse argovienne, en train de pleurer à chaudes larmes. Ou des commentateurs de la radio neuchâteloise RTN se déchirant les cordes vocales à force de hurler leur bonheur, une séquence qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Les scènes de liesse des Xamaxiens, le 2 juin 2019 à Aarau. Image: KEYSTONE

On ne sait pas si les footballeurs du VfL Bochum ont regardé l'exploit xamaxien pour s'en inspirer. Toujours est-il qu'ils l'ont réédité ce lundi, quasiment à l'identique. Laminé 3-0 chez lui par Düsseldorf, jeudi en barrage promotion/relégation, le 16e de Bundesliga a réussi une improbable remontada sur la pelouse du troisième de 2e Bundesliga lundi.

Après avoir recollé à 3-3 sur l'ensemble des deux matchs dans le temps réglementaire (il n'y a pas eu de goal ensuite lors des prolongations), Bochum – où évolue le Suisse Noah Loosli (ex-Lausanne-Sport) – s'est sauvé au terme d'une séance de tirs au but à couper le souffle (6-5). Les «bleu et blanc» ont exulté quand le dernier tireur adverse, Takashi Uchino, a envoyé son essai dans les nuages.

Les joueurs et le staff de Bochum ont célébré leur exploit avec leurs fans lundi. Image: keystone

On espère maintenant pour le Vfl Bochum que sa prochaine saison dans l'élite sera meilleure que celle de Neuchâtel Xamax après son légendaire barrage.

Un an après le miracle du Brügglifeld, les Neuchâtelois, alors derniers de Super League, coulaient vers l'échelon inférieur. Ils n'ont, pour l'instant, jamais retrouvé l'élite.