Ryan Mendes, capitaine du Cap-Vert. Image: www.imago-images.de

Le conte de fées du Cap-Vert s’assombrit

Le Cap-Vert, sensation très appréciée du Mondial, voit son épopée ternie par une affaire visant son capitaine, Ryan Mendes.



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Le capitaine du Cap-Vert Ryan Mendes, qui dispute actuellement la Coupe du monde en Amérique du Nord, est visé par une plainte pour viol en Nouvelle-Zélande déposée par une Brésilienne, selon le média brésilien O Globo.

Les faits se seraient déroulés le 27 mars dans l'hôtel d'Auckland où logeait la sélection lors de matchs amicaux organisés par la Fifa en Océanie.

Une ressortissante brésilienne, engagée par la Fédération néo-zélandaise pour officier comme interprète, accuse le capitaine des Requins bleus d'être entré de force dans sa chambre puis de l'avoir frappée et violée.

Une enquête a été ouverte le 10 avril par la police locale et, selon O Globo, la victime présumée a envoyé un mois plus tard des notifications à la Fédération cap-verdienne et à la Fifa pour demander l'exclusion du joueur du Mondial. Les deux instances n'auraient pas répondu à ses demandes, toujours selon le média.

La Fédération cap-verdienne, interrogée par l'AFP, n'a pas souhaité réagir. La Fifa, également sollicitée, n'a pas non plus fait de commentaire, précisant qu'elle était «en contact avec les autorités néo-zélandaises». «En règle générale (...) les instances judiciaires indépendantes ne commentent pas les accusations qu'elles peuvent ou non avoir reçues, ni l'existence éventuelle d'enquêtes en cours concernant les cas allégués», a ajouté l'instance.

Ryan Mendes, 36 ans, est le plus capé (99 sélections) des Requins bleus et le meilleur buteur de l'histoire du Cap-Vert (22 buts). L'ailier de l'Igdir FK (Turquie), qui a débuté sa carrière au Havre et est passé par Lille, a disputé les trois matches de groupes du Mondial avec son équipe, qui a décroché une qualification historique pour les 16es de finale. Le Cap-Vert affronte l'Argentine le 3 juillet à Miami.

(afp/roc)