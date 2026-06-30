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Le conte de fées du Cap-Vert s’assombrit avec Ryan Mende

Ryan Mendes of Cabo Verde during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Group J match between Argentina and Jordan at Dallas Stadium in Arlington, Texas, United States, on June 27th, ...
Ryan Mendes, capitaine du Cap-Vert.Image: www.imago-images.de

Le conte de fées du Cap-Vert s’assombrit

Le Cap-Vert, sensation très appréciée du Mondial, voit son épopée ternie par une affaire visant son capitaine, Ryan Mendes.
30.06.2026, 04:2930.06.2026, 06:56

Le capitaine du Cap-Vert Ryan Mendes, qui dispute actuellement la Coupe du monde en Amérique du Nord, est visé par une plainte pour viol en Nouvelle-Zélande déposée par une Brésilienne, selon le média brésilien O Globo.

Les faits se seraient déroulés le 27 mars dans l'hôtel d'Auckland où logeait la sélection lors de matchs amicaux organisés par la Fifa en Océanie.

Le vœu des joueurs suisses a été exaucé

Une ressortissante brésilienne, engagée par la Fédération néo-zélandaise pour officier comme interprète, accuse le capitaine des Requins bleus d'être entré de force dans sa chambre puis de l'avoir frappée et violée.

Une enquête a été ouverte le 10 avril par la police locale et, selon O Globo, la victime présumée a envoyé un mois plus tard des notifications à la Fédération cap-verdienne et à la Fifa pour demander l'exclusion du joueur du Mondial. Les deux instances n'auraient pas répondu à ses demandes, toujours selon le média.

L'Algérie pourrait tenter un coup de poker face à la Nati

La Fédération cap-verdienne, interrogée par l'AFP, n'a pas souhaité réagir. La Fifa, également sollicitée, n'a pas non plus fait de commentaire, précisant qu'elle était «en contact avec les autorités néo-zélandaises». «En règle générale (...) les instances judiciaires indépendantes ne commentent pas les accusations qu'elles peuvent ou non avoir reçues, ni l'existence éventuelle d'enquêtes en cours concernant les cas allégués», a ajouté l'instance.

Ryan Mendes, 36 ans, est le plus capé (99 sélections) des Requins bleus et le meilleur buteur de l'histoire du Cap-Vert (22 buts). L'ailier de l'Igdir FK (Turquie), qui a débuté sa carrière au Havre et est passé par Lille, a disputé les trois matches de groupes du Mondial avec son équipe, qui a décroché une qualification historique pour les 16es de finale. Le Cap-Vert affronte l'Argentine le 3 juillet à Miami.

(afp/roc)

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