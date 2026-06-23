Rafael Leao a inscrit le 5-0 en fin de partie. Keystone

Cristiano Ronaldo de retour au sommet et le Portugal s'envole

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour propulser le Portugal vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L'Ouzbékistan n'a pas pesé lourd face aux Portugais.

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Promenade de santé pour le Portugal à l'occasion de son 2e match au Mondial. A Houston, pas de problème pour les Lusitaniens qui ont dominé l'Ouzbékistan 5-0.

Après le nul 1-1 face à la RD Congo, les hommes de Roberto Martinez étaient déjà sous pression. Et Cristiano Ronaldo, transparent contre les Congolais, encore plus. Sauf que même à 41 ans, CR7 reste un compétiteur hors normes.

C'est lui qui a ouvert le score à la 6e sur une passe de João Cancelo. Ronaldo a pu célébrer cette réussite comme un «siuuulagement» avec un but dans six Coupe du monde, record battu. A la 17e, Nuno Mendes a doublé la mise sur un très joli coup franc du gauche. Les Ouzbeks ont brièvement cru revenir dans le match avec un superbe tir d’Azizjon Ganiev à la 29e, mais la VAR a annulé le but pour une faute au départ de l'action.

Le Portugal a repris le large à la 39e grâce à Ronaldo, servi par Bruno Fernandes. Après la pause, les Portugais ont fait tourner et continué à se montrer dangereux. Ronaldo a encore buté sur le gardien à la 58e, juste avant le quatrième but, inscrit contre son camp par Khusanov à la 60e à la suite d'un corner. A la 87e, Rafael Leao a ajouté le 5-0.

Les Portugais prennent provisoirement la tête du groupe K avec 4 points en attendant la rencontre Colombie – RD Congo dans la nuit à venir. (sda/ats/svp)