Johan Manzambi, qui cartonne avec la Nati au Mondial, a récemment changé d'agent. image: watson

Johan Manzambi a fait un changement crucial dans l'ombre

La nouvelle pépite de la Nati, qui brille au Mondial, a de fortes chances d'être transférée cet été depuis le SC Fribourg. Son récent changement d'agent nourrit cette probabilité.

Etienne Wuillemin Suivez-moi

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Ce 1er juillet, c'est le début du mercato. Pendant deux mois, les clubs peuvent recruter de nouveaux joueurs. Deux mois durant lesquels les supporters scrutent avec avidité les moindres rumeurs de transferts concernant leur équipe, en espérant de tout cœur qu’elles se concrétisent. Avec toujours le même espoir: que cette saison soit enfin la bonne.

La Coupe du monde est certes encore en cours. Et, bien sûr, les joueurs qui brillent sur cette plus grande vitrine du football voient encore leur valeur grimper. Le Suisse Johan Manzambi fait partie de ces joyaux. A seulement 20 ans, il a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive durant ce Mondial. De quoi également faire le bonheur de son club actuel, le SC Fribourg, puisque la cote de Manzambi continue de s’envoler. Avant la Coupe du monde, les spécialistes estimaient sa valeur marchande à 50 millions d’euros. Après le tournoi? Une hausse à 70 voire 80 millions paraît réaliste.

Manzambi brille avec la Nati au Mondial. image: Keystone

La grande question est désormais la suivante: Manzambi cédera-t-il aux sirènes d’un grand club? Quittera-t-il Fribourg pour rejoindre directement une équipe du plus haut niveau? Le Bayern Munich, Barcelone, le Real Madrid, Liverpool, Arsenal ou Manchester City? Les interrogations sont légitimes. Tout simplement parce que le Genevois n’a derrière lui qu’une seule saison comme titulaire en Bundesliga. Une étape intermédiaire serait probablement plus judicieuse.

Les premières rumeurs concernant d’éventuels prétendants ont commencé à circuler à la fin de la semaine dernière. Newcastle United s’intéresserait à Johan Manzambi en cas de départ de Sandro Tonali. Manzambi en Premier League? Pourquoi pas. Le profil de ce championnat pourrait même lui convenir à merveille: c’est un joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien au milieu de terrain qu’en attaque, à pratiquement tous les postes, avec en plus de grandes qualités athlétiques et un jeu très dynamique.

Reste que l’exemple de Dan Ndoye montre qu’un transfert vers un club de milieu de tableau en Premier League comporte lui aussi des risques. Il y a un an, le Vaudois avait quitté Bologne pour Nottingham Forest contre 40 millions d’euros. Après un début de saison prometteur, il a toutefois perdu sa place de titulaire. Depuis janvier, il ne totalise que 170 minutes de jeu en Premier League.

Effet domino à Leipzig?

Interrogé avant la Coupe du monde sur un éventuel transfert, Manzambi s’était montré totalement ouvert à toutes les possibilités. «Peut-être que je resterai aussi à Fribourg», avait-il déclaré. Pour sa progression, ce ne serait sans doute pas la pire des décisions. Mais les lois du marché des transferts semblent aller dans une autre direction.

Top 10 des transferts les plus chers de joueurs suisses 1 Granit Xhaka (2016), 45 millions d'euros, du Borussia Mönchengladbach à Arsenal

2 Dan Ndoye (2025), 40 millions d'euros, de Bologne à Nottingham Forest

3 Ardon Jashari (2025), 36 millions d'euros, du Club Bruges à l'AC Milan

4 Breel Embolo (2016), 26,5 millions d'euros, du FC Bâle à Schalke 04

5 Manuel Akanji (2017), 21,5 millions d'euros, du FC Bâle au Borussia Dortmund

6 Denis Zakaria (2023), 20 millions d'euros, de la Juventus à Monaco

7 Manuel Akanji (2022), 20 millions d'euros, du Borussia Dortmund à Manchester City

8 Noah Okafor (2025), 19 millions d'euros, de l'AC Milan à Leeds United

9 Zeki Amdouni (2023), 18,6 millions d'euros, du FC Bâle à Burnley

10 Gökhan Inler (2011), 18 millions d'euros, de l'Udinese à Naples

Une chose paraît évidente: Manzambi est devenu trop grand pour le septième de Bundesliga (et finaliste de la Ligue Europa). Le fait qu’il ait récemment changé d’agence de représentation plaide également en faveur d’un départ. Il est désormais conseillé par «The Team», une agence basée à Los Angeles – qui a annoncé l'arrivée du Genevois le 3 juin – dont la plus grande star est le joueur du Real Madrid Federico Valverde.

La solution intermédiaire la plus raisonnable serait sans doute un transfert vers un autre club de Bundesliga. Pourquoi? Parce que Manzambi n’aurait alors qu’à s’adapter à une nouvelle équipe, et non simultanément à un nouveau championnat. Cette hypothèse pourrait d’ailleurs être renforcée par un autre transfert en Europe. Yan Diomande, l’ailier de 19 ans du RB Leipzig, serait tombé d’accord avec le Paris Saint-Germain pour un transfert. Une indemnité d’environ 100 millions d’euros est évoquée.

Yan Diomandé intéresse fortement le PSG. IMAGE: EDUARDO LIMA

L’opération n’est pas encore bouclée. Mais une chose est déjà claire: si Leipzig encaisse une telle somme, le club disposera des moyens nécessaires pour recruter un remplaçant, par exemple Johan Manzambi.

Deux choses semblent en tout cas acquises: la nouvelle pépite de la Nati va changer de club. Et il deviendra le transfert le plus cher de l’histoire du football suisse. Ce record appartient toujours au capitaine de l'équipe de Suisse, Granit Xhaka, transféré en 2016 du Borussia Mönchengladbach à Arsenal pour 45 millions d’euros.

Adaptation en français: Yoann Graber