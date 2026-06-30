En Suisse romande, il sera possible de regarder le match ailleurs que sous sa couette. Image: AP

Où regarder le match Suisse-Algérie vendredi matin?

Le réveil sonnera à l'aube pour les supporters de la Nati. Vendredi, le match qui opposera la Suisse à l'Algérie débutera à 5 heures tapantes. Plusieurs bars, fanzones et établissements de Suisse romande ont décidé d'ouvrir pour permettre aux plus courageux de suivre cette rencontre. Tour d'horizon.

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Vous avez sans doute davantage l'habitude de mettre le réveil à 4h30 pour prendre un avion ou pour aller travailler. Vendredi matin, vous ferez peut-être partie de ces Romands qui émergeront uniquement pour voir la Suisse tenter de décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde contre l'Algérie de Vladimir Petkovic, ancien sélectionneur de la Nati.

Bonne nouvelle pour les supporters particulièrement motivés, en Suisse romande, il sera possible de regarder le match ailleurs que sous sa couette, à crier dans son oreiller pour ne pas réveiller les voisins.



Presque toutes les fanzones au rendez-vous

Selon les informations recueillies par nos confrères du matin.ch, la quasi-totalité des fanzones romandes ouvriront exceptionnellement leurs portes. Seules celles de Martigny (VS), Versoix (GE) et Courtepin (FR) resteront fermées.

Certaines ont même prévu de transformer l'événement en... petit-déjeuner géant. A Vevey, les supporters peuvent d'ores et déjà réserver une formule à 25 francs «comprenant café, jus frais, croissant, beurre et confiture». L'entrée, sans l'option petit-déjeuner, reste gratuite.

Dans celle d'Yverdon, café et croissants seront également au menu, tout comme à Nyon, rapporte La Côte. L'ambiance promet ainsi d'être un peu plus caféine que bière.



La capitale olympique en silence

Lausanne fait figure de cas particulier, puisqu'aucune fanzone n'y a été installée en raison du G7 qui s'est déroulé à la mi-juin à Evian, de l'autre côté du Léman. Et pour voir le match en terrasse, il faudra espérer... que la Nati passe au tour suivant.

Interrogée, la Ville nous explique que les matchs ne pourront être diffusés qu'à l'intérieur des établissements ouvrant dès 5 heures. Les écrans géants installés sur les terrasses devront donc rester éteints. Ainsi, le Great Escape diffusera bien la rencontre dès le coup d'envoi... mais uniquement à l'intérieur.

Le Great Escape sur Instagram:

En revanche, pour celles et ceux qui se demandaient si une petite bière à 5 heures du matin était autorisée, la réponse est oui. Les établissements de jour peuvent servir de l'alcool dès leur ouverture, soit à partir de 5 heures. On les laissera glisser quelques chewing-gums dans leur sac s'ils comptaient aller au bureau après la rencontre.

A l'Etoile Blanche, qui a installé un écran de 3 mètres sur 2 sur sa terrasse, tout comme son voisin le Happy Days, on ne pourra pas diffuser le match dehors. «La Ville n'avait probablement pas imaginé que le premier match à élimination directe de la Suisse se jouerait à l'aube», sourit la patronne.

Les habitants de Pully pourront quant à eux se retrouver à La Générale, qui ouvrira exceptionnellement ses portes dès 5 heures. Au programme, café, croissants, et même tartines au Parfait et au Cenovis pour celles et ceux qui ont l'estomac solide.

La Générale sur Instagram:

Le bar précise qu'aucune réservation ne sera possible. Au moins, les supporters pourront laisser échapper leur joie lorsque David Lemos hurlera GOOAAAAL. On croise les doigts pour l'entendre à maintes reprises.



A Yverdon, la Police du commerce nous explique avoir décidé de faire preuve de souplesse. Les établissements pourront ouvrir dès 4h30 et, contrairement à Lausanne, diffuser la rencontre également sur leurs terrasses.

«A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles»

Une seule limite subsiste, l'alcool ne pourra être servi qu'à partir de 6 heures, autrement dit... à la mi-temps.

En plus de la fanzone, la Brasser'Y et le Centre Explorit ont déjà obtenu les autorisations nécessaires. La police du commerce yverdonnoise de préciser que n'importe quel établissement qui se manifestera d'ici jeudi en fin de journée obtiendra les autorisations nécessaires pour diffuser le match.

Toujours dans le Nord vaudois, la commune de Grandson propose elle aussi un réveil sportif, avec sa fanzone au bord du lac. Enfin, le FC Yvonand diffusera également le match, avec un brunch, à réserver.

Réveil à l'aube pour les Valaisans, au lit à Genève

Le Valais ne compte pas laisser les supporters seuls devant leur télévision. A Sion, plusieurs établissements ouvriront dès 4h30, notamment Le Brésilien et Le Comptoir, ce dernier offrant même café et croissants.

A Crans-Montana, la boulangerie Taillens accueillera les supporters dès 4h45 avec un buffet de petit-déjeuner à 15 francs. Même ambiance à Vissoie, où la Jeunesse d'Anniviers ouvrira sa fanzone sous le couvert de la patinoire dès 4h45, avec là aussi café et croissants au programme.

L'ambiance semble un peu moins enthousiaste du côté du bout du lac. Déjà privée de fanzone elle aussi à cause du G7, la Ville fait grise mine. Plusieurs établissements contactés nous ont expliqué ne pas souhaiter faire venir leurs équipes «aussi tôt pour un match de foot». C'est notamment le cas du Café Guidoline ou encore du Lucky.

Au Café du Lys, le responsable reconnaît que la demande pour ouvrir à aux aurores reste limitée. «Et pas seulement de la part des clients. De notre serveur aussi!», plaisante-t-il. Il n'exclut toutefois pas une ouverture exceptionnelle et se laisse encore le temps de la réflexion.

Le Coyote Bar nous a répondu vouloir ouvrir dès 5 heures, à condition d'obtenir l'autorisation de la Police du commerce. Le Village du Soir, lui, portera exceptionnellement mal son nom. Il proposera la formule café-croissant + match pour 20 francs.



Ailleurs en Romandie, A la Neuveville (BE), la fanzone sera ouverte, tout comme celle de Fribourg. Celle de Neuchâtel attend de connaître son sort du côté de la police du commerce.