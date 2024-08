Granit Xhaka et Leverkusen ont battu Stuttgart samedi, aux tirs au but, en Supercoupe d'Allemagne. Image: keystone

Granit Xhaka gagne un nouveau trophée grâce à une aide inattendue

Le Suisse et Leverkusen ont remporté samedi la Supercoupe d'Allemagne face à Stuttgart, aux tirs au but. Avec, dans cet exercice, un coup de pouce qui n'était pas prévu.

Plus de «Sport»

La saison du Bayer Leverkusen repart comme la précédente avait fini: en fanfare. Granit Xhaka et ses coéquipiers, vainqueurs de la Bundesliga et de la Coupe d'Allemagne lors du dernier exercice, ont remporté samedi la Supercoupe d'Allemagne contre Stuttgart.

Mais rien n'a été facile pour les «rouge et noir» (avec Xhaka aligné tout le match), qui ont égalisé à 2-2 à la 88e minute et ont remporté la séance de tirs au but (4-3). Ce duel, joué à Leverkusen, ne comprenait pas de prolongations. Et, dans la séance fatidique, ils ont bénéficié d'une aide inattendue, qui a contribué à leur succès. C'est en tout cas ce que pensent leurs adversaires.

Leverkusen a remporté la Supercoupe d'Allemagne 2024 contre Stuttgart. image: instagram

Comme avant chaque séance de tirs au but, l'arbitre a procédé à un tirage au sort avec les deux capitaines, pour savoir de quel côté du terrain les joueurs s'exécuteront. C'est le capitaine de Stuttgart, Atakan Karazor, qui a gagné ce tirage. Et, logiquement, il a choisi que la séance se déroule sur le but derrière lequel les fans de son équipe étaient regroupés (histoire, notamment, de mettre la pression sur les tireurs adverses).

Mais voilà, l'arbitre a refusé ce choix, et les tirs ont dû s'effectuer devant les supporters de Leverkusen. La raison?

Une caméra de la goal-line technology (qui permet de voir si le ballon franchit la ligne de but) était défectueuse dans la cage choisie.

Au final, les joueurs de Stuttgart ont raté deux essais, contre zéro à leurs adversaires. Forcément, ils étaient frustrés de ce coup du sort, comme ils l'ont fait savoir à la fin de la partie. «Quelque chose comme ça ne devrait pas arriver», a déploré l'attaquant Deniz Undav. Tout en reconnaissant que son équipe n'a «pas perdu à cause de cela, nous avons perdu parce qu'ils étaient meilleurs».

Deniz Undav était frustré au micro de Sky Sport après le match. image: Imago

Son entraîneur, Sebastian Hoeness, est moins consensuel:

«C'est évidemment amer de notre point de vue. Je pense que cela change un peu les choses»

Mais Stuttgart ne pourra plus rien y faire. De leur côté, Granit Xhaka et Leverkusen iront affronter Mönchengladbach vendredi (20h30) pour leur premier match de Bundesliga. Avec, on l'espère, cette fois, du matériel bien contrôlé avant la rencontre, pour la bonne tenue de celle-ci.

(watson Deutschland/yog)