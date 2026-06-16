Sabri Lamouchi était en poste depuis le mois de janvier. Keystone

Ce coach s'est fait virer en pleine Coupe du monde

Le sélectionneur de la Tunisie Sabri Lamouchi a été démis de ses fonctions lundi, après la lourde défaite de son équipe contre la Suède (5-1).

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Sabri Lamouchi sera remplacé pour le reste de la Coupe du monde par un autre technicien français, Hervé Renard, a annoncé le président de Fédération tunisienne à la télévision publique.

Cette décision résulte de la déroute des Aigles de Carthage contre la Suède (5-1) dimanche, lors de leur entrée en lice dans la compétition. «Le président de la Fédération tunisienne de football Moez Nassari, a annoncé qu'un accord officiel avait été conclu avec l'entraîneur français Hervé Renard pour qu'il prenne les rênes de l'équipe nationale de football jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026», a annoncé la chaîne publique tunisienne.

«Renard arrivera mardi à Monterrey où il dirigera la première séance d'entraînement avec l'équipe» basée au Mexique durant ce Mondial, a ajouté le média officiel.

S'agissant de Sabri Lamouchi, qui était en fonctions depuis le mois de janvier, «il a été convenu d'un commun accord de mettre fin à son contrat».

L'avenir de l'ancien international français, d'origine tunisienne, âgé de 54 ans, à la tête de la sélection s'était brutalement assombri ces dernières heures, à la suite de la lourde défaite concédée face à la Suède. Il n'est pas le premier sélectionneur de l'histoire à se faire licencier durant une Coupe du monde. Henryk Kasperczak, déjà avec la Tunisie, le fut en 1998 après deux défaites en phase de groupes. Le Mondial disputé en France cette année-là avait fait deux autres victimes: Cha Bum-kun (Corée du Sud) et le Brésilien Carlos Alberto Parreira (Arabie Saoudite).