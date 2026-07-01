Granit Xhaka est le joueur le plus capé de l'histoire de la Nati. image: watson

Les cinq matchs les plus mémorables de Xhaka avec la Nati

Contre l'Algérie, vendredi (5h, heure suisse) en 16e de finale du Mondial, Granit Xhaka disputera sa 150e partie avec la Suisse. Voici les cinq plus marquantes.

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Granit Xhaka va fêter jeudi contre l'Algérie sa 150e sélection avec l'équipe de Suisse. Retour sur cinq matchs mémorables du Bâlois sous le maillot rouge à croix blanche.

Une première à Wembley

4 juin 2011. Grand espoir du football suisse, Granit Xhaka fait ses débuts contre l'Angleterre dans le stade mythique de Wembley, à Londres. Le sélectionneur Ottmar Hitzfeld n'hésite pas à lancer dans le grand bain un gamin de 18 ans devant près de 85 000 spectateurs. Avec Xhaka au poste de numéro 10 – il porte alors le matricule 17 –, la Suisse mène 2-0 grâce à un doublé de Tranquillo Barnetta, mais les Three Lions reviennent à 2-2.

Le tout jeune Granit Xhaka lors de sa première cape avec la Nati. image: keystone

Le jeune Bâlois est coupable d'une perte de balle menant à un penalty anglais, mais réalise tout de même un match solide. Il ne lâchera plus sa place dans le onze helvétique.

Duel fratricide à l'Euro

11 juin 2016. A Lens, pour l'entrée en lice de la Suisse à l'Euro 2016, Granit Xhaka affronte l'Albanie... et son grand frère Taulant. Ce dernier a choisi de défendre les couleurs albanaises à une époque où le Kosovo, le pays de leurs parents, n'était pas encore reconnu par la Fifa.

Granit Xhaka au duel avec son frère, Taulant. Image: keystone

Le match est hautement émotionnel pour les deux Bâlois, mais aussi pour Xherdan Shaqiri et une dizaine d'internationaux albanais nés ou formés en Suisse. Les Helvètes s'imposent 1-0 non sans souffrir en fin de match. Granit Xhaka peut souffler:

«Je suis heureux que ce match soit enfin derrière nous, Taulant et moi»

Une mine et un aigle

22 juin 2018. Deux ans plus tard, à la Coupe du monde, se tient une autre affiche particulièrement sensible pour Xhaka et Shaqiri: le duel contre la Serbie. A Kaliningrad, la Suisse commence mal et est menée au score. Le milieu d'Arsenal envoie alors un missile pour égaliser, et dessine de ses mains l'aigle bicéphale, symbole de l'identité albanaise. Shaqiri l'imite après avoir marqué le 2-1 dans le temps additionnel.

Xhaka et Shaqiri avaient fait le symbole de l'aigle bicéphale albanais après leurs buts contre la Serbie, au Mondial 2018. Image: KEYSTONE

Granit Xhaka savoure: «C'est une victoire pour ma famille, pour la Suisse, pour l'Albanie et pour le Kosovo», son pays que les Serbes, furieux, ne reconnaissent pas. Dix jours plus tard, exténués par une affaire ayant pris des proportions démesurées, la Suisse et Xhaka livrent une performance insipide contre la Suède. Comme en 2014 et en 2016, l'aventure s'arrête dès les 8es de finale.

L'exploit de Bucarest

28 juin 2021. Il faut attendre trois ans et un Euro décalé en raison du Covid pour voir la Suisse finalement briser son plafond de verre. A Bucarest, la sélection de Vladimir Petkovic entre dans l'Histoire en éliminant les champions du monde français aux tirs au but. Granit Xhaka tient évidemment l'un des premiers rôles du plus grand match de l'histoire de la Suisse.

Granit Xhaka a disputé le quart de finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre en étant blessé. image: Keystone

C'est lui qui envoie une merveille de passe à Mario Gavranovic pour l'égalisation improbable à 3-3. Malheureusement, le capitaine bâlois écope d'un carton jaune qui le prive du quart de finale contre l'Espagne. Sans son régisseur, la Suisse s'inclinera finalement aux tirs au but face à la Roja.

Capitaine courage

6 juillet 2024. La Suisse confirme son nouveau statut de grand d'Europe en atteignant à nouveau les quarts de finale à l'Euro 2024. Cette fois, Granit Xhaka est bien là, sa carrière complètement relancée au terme d'une fantastique saison avec Leverkusen. Sauf que le Bâlois est usé, blessé, et doit serrer les dents.

Face à l'Angleterre, il livre une prestation admirable de courage, mais voit son équipe échouer au même stade, à nouveau éliminée aux tirs au but. Après la rencontre, il indique souffrir d'une lésion musculaire à l'adducteur. «Mais il était hors de question que je ne joue pas ce match», lâche-t-il.

(ats/yog)