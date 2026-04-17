Manuel Neuer suscite un vif débat en Allemagne
C'est le sujet qui domine les discussions du football allemand: Manuel Neuer retrouvera-t-il sa place en sélection pour affronter Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Equateur dans le groupe E du Mondial 2026?
Le gardien du Bayern Munich, bien qu'âgé de 40 ans, a récemment attiré l'attention avec des arrêts de classe mondiale. Pas seulement en Bundesliga, mais aussi en Ligue des champions, où il a souvent brillé. Mais lors du match retour contre le Real Madrid, que le Bayern a remporté 4-3, Neuer a toutefois commis deux erreurs, dont une dès la première minute de jeu. Une bévue flagrante qui a immédiatement ravivé les spéculations sur sa capacité à être décisif s'il décidait de participer au Mondial.
Le sélectionneur national s'est également exprimé sur le sujet. Dans l'émission «Bestbesetzung» sur MagentaTV, Julian Nagelsmann a rappelé que Neuer (124 sélections) avait officiellement annoncé sa retraite internationale en août 2024, peu après l'Euro disputé à domicile:
Nagelsmann souligne la décision personnelle de Neuer dans cette affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que le sélectionneur ne dit pas: comment il envisage lui-même une éventuelle réintégration du gardien champion du monde 2014.
Nagelsmann a certes fait le choix de désigner Oliver Baumann comme numéro un au poste de gardien. Mais de nombreux experts doutent que le portier d'Hoffenheim ait le niveau d’un Manuel Neuer. Mercredi, l’ancien capitaine de la Mannschaft, Michael Ballack, a déclaré sur Sky:
Pendant ce temps, Nagelsmann a souligné que sa relation avec Manuel Neuer, contrairement à certaines spéculations, demeure intacte. Le sélectionneur de l’équipe nationale a précisé sur MagentaTV:
Si Neuer venait à reconsidérer sa décision concernant sa participation à la Coupe du monde, il sait comment contacter le sélectionneur.