Le sélectionneur national Julian Nagelsmann lors d'un échange avec son portier en 2024. Keystone

Manuel Neuer suscite un vif débat en Allemagne

La question d’un retour de Manuel Neuer en sélection est brûlante à deux mois du Mondial. Le sélectionneur national vient de s'exprimer sur le sujet.

Christoph Cöln / t-online

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C'est le sujet qui domine les discussions du football allemand: Manuel Neuer retrouvera-t-il sa place en sélection pour affronter Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Equateur dans le groupe E du Mondial 2026?

Le gardien du Bayern Munich, bien qu'âgé de 40 ans, a récemment attiré l'attention avec des arrêts de classe mondiale. Pas seulement en Bundesliga, mais aussi en Ligue des champions, où il a souvent brillé. Mais lors du match retour contre le Real Madrid, que le Bayern a remporté 4-3, Neuer a toutefois commis deux erreurs, dont une dès la première minute de jeu. Une bévue flagrante qui a immédiatement ravivé les spéculations sur sa capacité à être décisif s'il décidait de participer au Mondial.



Le sélectionneur national s'est également exprimé sur le sujet. Dans l'émission «Bestbesetzung» sur MagentaTV, Julian Nagelsmann a rappelé que Neuer (124 sélections) avait officiellement annoncé sa retraite internationale en août 2024, peu après l'Euro disputé à domicile:

«La situation avec Manuel n'a pas changé. Il a pris sa retraite et a plusieurs fois évoqué, lors de ses derniers matches, qu'il ne changera pas d'avis» Julian Nagelsmann

Nagelsmann souligne la décision personnelle de Neuer dans cette affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que le sélectionneur ne dit pas: comment il envisage lui-même une éventuelle réintégration du gardien champion du monde 2014.



Manuel Neuer doit-il revenir en sélection? Oui, il pourrait être un gros plus pour l'Allemagne au Mondial Oui, mais uniquement en tant que remplaçant Non, il n'a plus le niveau et doit laisser sa place aux autres Voter Au total, 54 personnes ont participé à ce sondage.

Nagelsmann a certes fait le choix de désigner Oliver Baumann comme numéro un au poste de gardien. Mais de nombreux experts doutent que le portier d'Hoffenheim ait le niveau d’un Manuel Neuer. Mercredi, l’ancien capitaine de la Mannschaft, Michael Ballack, a déclaré sur Sky:



«Il doit être permis de débattre des meilleurs joueurs. Nous vivons dans une société axée sur la performance, et Baumann doit être en mesure d’assumer cette discussion»

Pendant ce temps, Nagelsmann a souligné que sa relation avec Manuel Neuer, contrairement à certaines spéculations, demeure intacte. Le sélectionneur de l’équipe nationale a précisé sur MagentaTV:



«J’ai une excellente relation avec Manu, même si certains affirment parfois le contraire. Nous échangeons régulièrement»

Si Neuer venait à reconsidérer sa décision concernant sa participation à la Coupe du monde, il sait comment contacter le sélectionneur.

