La Suisse a gagné la médaille d'or de l'organisation

La Fédération internationale (IIHF) et le comité d'organisation dressent un bilan très positif du Mondial. La qualité de la glace a notamment été saluée.

Marcel Hauck / ats

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«Quand on est obligé de fermer la fan zone parce qu’elle est déjà pleine bien avant le match, cela en dit long, s’enthousiasme Luc Tardif, président de l'IIHF. A ma connaissance, cela ne s’était encore jamais produit.» Une chose est claire: le Championnat du monde à Zurich et Fribourg a été un franc succès.

466'000 spectateurs ont été recensés au cours des 15 jours de compétition, 299'000 à Zurich, 167'000 à Fribourg et environ 250'000 visiteurs ont rempli les fan zones. «Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ici, ce fut un succès extraordinaire à tous les niveaux, résume Christian Hofstetter, directeur général de ce Championnat du monde. Le hockey est un sport d’équipe, sans équipe, tu n’es rien.» L'ancien défenseur de Fribourg met en avant les 1950 bénévoles:

«De nombreux visiteurs m'ont parlé d’eux, de leur serviabilité et de leur gentillesse» Christian Hofstetter, directeur général de ce Mondial.

La Suisse a montré qu’elle était un pays de hockey à part entière. Un grand avantage, par rapport au Danemark l'an dernier par exemple, a été les patinoires, qui ne sont pas des arènes multifonctionnelles, mais spécialement conçues pour le hockey. Cela a permis de garantir une qualité de glace optimale, malgré les températures estivales.

Tardif fait également l’éloge des patinoires modernes construites en Suisse depuis le dernier Mondial, il y a 17 ans. «On aurait peut-être pu les faire un peu plus grandes», dit-il en souriant. Le président de l’IIHF a également abordé des sujets moins réjouissants: la concurrence que représente la Coupe du monde prévue par la NHL à partir de 2028 et le retour de la Russie et de la Biélorussie.

Les relations avec la NHL sont meilleures qu’auparavant, mais les approches divergent. Personne d’autre que l’IIHF ne s’occupe des tournois déficitaires comme ceux des femmes ou des jeunes, ni de la promotion mondiale du hockey. «C’est pourquoi un Championnat du monde annuel est indispensable pour nous, afin de financer les autres missions», répète Tardif.

Le président franco-canadien aurait espéré que la guerre en Ukraine soit terminée et que la Russie et la Biélorussie soient de retour d’ici la fin de son mandat. Celui-ci prendra fin à l’automne. C'est au plus tard à ce moment-là qu’une décision sur la réintégration des deux nations devra être prise. «Il est important qu’elles reviennent, mais cela ne doit pas se faire trop tôt», explique-t-il. Aux niveaux inférieurs, comme le Championnat du monde M18, où la Biélorussie sera de retour l’an prochain, c'est plus simple et plus rapide qu’au plus haut niveau du Championnat du monde.

«Des questions se posent quant à la sécurité et à l’attitude des pays hôtes. Savoir si par exemple ils délivreront ou non des visas aux athlètes russes et biélorusses» Luc Tardif, président de l'IIHF

Il faudrait certainement aussi discuter des modalités, c'est-à-dire de qui devrait céder sa place. Un retour pour le prochain Championnat du monde à Düsseldorf et Mannheim n'est donc pas totalement exclu, mais une réintégration pour l'édition 2028 semble actuellement plus probable.

Pour conclure, Henrik Bach-Nielsen, responsable de l’IIHF pour le site du Championnat du monde à Zurich, adresse un avertissement aux prochains organisateurs. «La Suisse a livré un produit exceptionnel et a mis beaucoup de pression sur l'Allemagne», estime le Danois en souriant.