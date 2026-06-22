Ibrahimović et Henry n'ont rien à envier aux jeunes joueurs

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Ibra et Henry ont régalé

Depuis le début de la Coupe du monde, Zlatan Ibrahimović et Thierry Henry régalent les téléspectateurs sur les plateaux de FOX Sports. Une nouvelle vidéo devenue virale les montre s'échanger le ballon avec une facilité déconcertante.

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En marge de la compétition, les deux anciennes gloires du football occupent les plateaux de FOX Sports en tant que consultants vedettes. Mais Zlatan Ibrahimović et Thierry Henry ne se contentent pas d'analyser les matchs (ou de sortir des dingueries pour le Suédois).

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, les deux hommes s'échangent le ballon au milieu du studio. Rien d'extraordinaire sur le papier. Sauf que la facilité avec laquelle ils enchaînent les gestes techniques donne l'impression qu'ils pratiquent un sport totalement différent de celui du commun des mortels.

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Alors que la plupart d'entre nous peineraient à réaliser trois jongles consécutifs sans défoncer une vitre ou le nez d'un collègue, Henry et Ibrahimović semblent effectuer l'exercice sans même y réfléchir.

On en redemande

Le Suédois est particulièrement en forme depuis le début du tournoi. Ces derniers jours, l'ancien buteur a également fait parler de lui lors de son passage au détecteur de mensonges de James Corden.

Fidèle à lui-même, il y a répondu avec le mélange habituel d'assurance, d'humour et d'autodérision qui a contribué à faire de lui l'un des personnages les plus fascinants du football moderne.

Entre les analyses de Thierry Henry et les interventions toujours imprévisibles de Zlatan Ibrahimović, FOX Sports s'est offert un duo qui divertit parfois encore davantage que les matchs eux-mêmes. (max)