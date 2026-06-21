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Voici l’outil indispensable des fans pendant le Mondial

Voici l’outil indispensable des fans pendant le Mondial

Si vous aimez le football et que vous suivez la Coupe du monde, vous devez absolument connaître le tableau interactif de la BBC.
21.06.2026, 16:2221.06.2026, 16:22

La Coupe du monde est entrée depuis quelques jours dans une nouvelle phase. Les supporters ne suivent plus seulement les matchs de leur équipe nationale. Ils scrutent aussi la suite du tableau et les adversaires potentiels de leur pays pour la suite de la compétition. Une projection pas toujours évidente sachant que les huit meilleurs troisièmes (sur douze groupes) sont qualifiés. Une nouveauté depuis l’introduction d’un Mondial à 48 équipes.

Pour aider les fans à imaginer à quoi pourrait ressembler la suite du tournoi, la BBC a créé un tableau interactif actualisé après chaque match. Celui-ci est disponible en cliquant sur ce lien. Précision importante: pour l'heure suisse, il faut ajouter 1h aux horaires mentionnés sur le tableau.

Extrait du tableau:

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Image: BBC

Plus besoin de se prendre la tête avec des calculs pas toujours justes. Un simple coup d'oeil sur le site de la BBC permet de connaître le calendrier de la phase finale, évidemment provisoire: celui-ci ne sera connu qu'au terme de la dernière journée de la phase de groupes, dans la nuit du 27 au 28 juin.

1re ou 2e du groupe: voici ce qui attend la Nati au Mondial

A l'heure où nous écrivons ces lignes (dimanche 21 juin à 16h), plusieurs chocs se profilent en 16es de finale: Pays-Bas-Maroc, Brésil-Japon, Mexique-Espagne ou encore Angleterre-Portugal. Si rien ne bouge, la Nati, elle, défierait la Corée du Sud à une heure (21h en Suisse) à laquelle elle a pris l'habitude d'évoluer depuis le début du tournoi.

En cliquant sur le bouton situé en haut à droite du tableau, on peut imaginer à quoi ressemblerait la suite du tournoi pour l'équipe de Suisse (et les autres sélections nationales).

Image

Les hommes de Murat Yakin pourraient affronter les Pays-Bas en 8e de finale, puis l'Allemagne en quart, etc. mais il ne s'agit que de projections. Beaucoup de choses peuvent changer puisque certaines équipes n'ont pour le moment disputer qu'une seule partie. Affaire à suivre dans les prochains jours.

(jcz)

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