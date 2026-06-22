France-Irak pourrait être interrompu à cause d'une règle météo méconnue Keystone

Pourquoi le match de la France pourrait durer des plombes

Alors que des orages menacent la région de Philadelphie ce lundi, voici la règle méconnue qui pourrait transformer une simple rencontre de football en une longue soirée d'attente.

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Il est possible que le plus grand adversaire des Bleus ce lundi soir ne porte ni un maillot, ni des crampons.

Selon les prévisions météo, des orages sont attendus autour de Philadelphie, où la France affronte l'Irak dans son deuxième match de groupe de Coupe du monde. Une situation qui pourrait entraîner l'interruption de la rencontre en vertu d'une règle assez méconnue du grand public européen.

Car aux Etats-Unis, lorsqu'il est question de foudre, on ne plaisante pas.



Un éclair et tout s'arrête

Le protocole appliqué est simple. Si un éclair est détecté dans un rayon d'environ 13 kilomètres (8 miles) autour du stade, le match doit être interrompu. Les joueurs rentrent aux vestiaires et les spectateurs sont invités à rejoindre des zones abritées, comme l'écrit NBC Philadelphia, qui cite Lauren Lambrugo, directrice des opérations de Philadelphia Soccer 2026.

«Les spectateurs commenceront à évacuer le stade vers le hall principal et se rendront dans des abris d’urgence» Lauren Lambrugo

La directrice des opérations, qui rappelle au passage que les parapluies ne sont pas autorisés, mais que les supporters peuvent prendre des ponchos.

Une fois la rencontre arrêtée, un chrono de 30 minutes est lancé. Et si un nouvel éclair tombe dans le périmètre durant cette période, le compteur repart à zéro, comme l'explique The Guardian, qui rappelle que durant un match en République démocratique du Congo en 1998, une équipe entière avait été foudroyée.

Ainsi, il ne suffit pas d'attendre une demi-heure. Il faut que 30 minutes complètes s'écoulent sans le moindre éclair dans la zone concernée. Ce qui peut, dans certains cas, transformer une bête interruption en attente interminable.



Mais cette règle n'a pas été inventée spécialement pour la Coupe du monde. Elle est appliquée depuis longtemps dans de nombreux sports aux Etats-Unis. Les organisateurs du Mondial se sont donc alignés sur les standards de sécurité locaux.

La raison est assez simple. Le pays connaît chaque année un nombre important d'orages. Certaines régions, comme la Floride, figurent même parmi les zones les plus exposées à la foudre au monde.



Et en Europe?

Les matchs interrompus pour cause d'orage ne sont pas totalement inconnus sur le Vieux Continent. L'UEFA dispose elle aussi de protocoles permettant à l'arbitre de suspendre une rencontre lorsque les conditions météorologiques deviennent dangereuses.

La différence, c'est que les règles européennes sont souvent moins automatisées et laissent davantage de marge d'appréciation aux officiels. Le système américain, lui, a une procédure stricte. Un éclair détecté dans le périmètre équivaut à un arrêt immédiat, point.

C'est d'ailleurs ce qui surprend souvent les supporters européens. Un match peut être suspendu alors que le ciel au-dessus du stade semble relativement calme, simplement parce qu'un éclair a été observé à une dizaine de kilomètres de là.

Une règle qui rappelle les «pauses fraîcheur», appliquée même lorsqu’il ne fait pas si chaud que ça… Mais qui permet aux diffuseurs d’arroser les téléspectateurs de deux fois trois minutes de pub supplémentaires. Idem bientôt avec les «pauses éclair»?



Le précédent qui titille

Cette règle américaine a déjà fait parler d'elle lors de la Coupe du monde des clubs organisée aux Etats-Unis en 2025. Plusieurs rencontres avaient été retardées ou interrompues en raison des orages.

Le cas le plus spectaculaire concernait un match entre Benfica et Chelsea, qui avait été suspendu pendant près de deux heures; 1h53 précisément comme le rappelle The Guardian.

De quoi donner un aperçu de ce qui pourrait attendre les supporters ce lundi si la météo décide de s'inviter à la fête. Les Bleus ont sans doute préparé leur plan de jeu contre l'Irak. Reste désormais à savoir si la foudre a prévu le sien.