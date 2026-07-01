averses modérées19°
DE | FR
burger
Sport
Football

Coupe du monde 2026: le coach de l'Equateur démissionne

Ecuador head coach Sebastian Beccacece watches his team playing against Curacao during a World Cup Group E soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) Sebastian Becc ...
Sebastian Beccacece a mené l'Equateur en 16es de finale du Mondial 2026. image: Keystone

Le sélectionneur de l'Equateur jette l'éponge

Sebastian Beccacece a démissionné après la défaite en 16es de finale du Mondial contre le Mexique (2-0), ce mercredi.
01.07.2026, 10:4801.07.2026, 10:48

L'Equateur doit trouver un nouveau sélectionneur pour son équipe nationale. Sebastian Beccacece a démissionné dans la foulée de la défaite 2-0 face au Mexique en 16es de finale du Mondial.

«Les résultats ont donné le ton, et je dois dire adieu à une famille magnifique et merveilleuse», a déclaré l'Argentin de 45 ans après la défaite au stade Azteca à Mexico mardi. Il a toutefois ajouté qu'il partait avec «une grande gratitude, une grande sérénité et en paix, car nous avons tout donné».

Le compte rendu du match👇

Le Mexique peut continuer à rêver dans «son» Mondial

Beccacece a été à la tête de l'équipe nationale d'Equateur pendant près de deux ans. Il aura notamment fêté ce succès mémorable contre l'Allemagne (2-1) lors du dernier match de poule de ce Mondial, qui a permis aux Sud-Américains de décrocher la 3ème place du groupe et ainsi leur ticket pour les 16es de finale. (ats/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Des fans paraguayens ratent le but de la victoire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Norvégiens agacent leurs propres voisins
Depuis le début de la Coupe du monde, la Terre entière semble s'être prise d'affection pour le désormais célèbre «Viking Row» des supporters norvégiens. La Terre entière? Pas tout à fait. En Scandinavie, certains commencent sérieusement à lever les yeux au ciel.
Il y a deux semaines, des milliers de personnes découvraient avec émerveillement le «Viking Row». Depuis, les Norvégiens ont ramé dans les tribunes, à Times Square, dans le métro new-yorkais, sur des escalators, dans des écoles, des maisons de retraite...
L’article