Sebastian Beccacece a mené l'Equateur en 16es de finale du Mondial 2026. image: Keystone

Le sélectionneur de l'Equateur jette l'éponge

Sebastian Beccacece a démissionné après la défaite en 16es de finale du Mondial contre le Mexique (2-0), ce mercredi.

Plus de «Sport»

L'Equateur doit trouver un nouveau sélectionneur pour son équipe nationale. Sebastian Beccacece a démissionné dans la foulée de la défaite 2-0 face au Mexique en 16es de finale du Mondial.

«Les résultats ont donné le ton, et je dois dire adieu à une famille magnifique et merveilleuse», a déclaré l'Argentin de 45 ans après la défaite au stade Azteca à Mexico mardi. Il a toutefois ajouté qu'il partait avec «une grande gratitude, une grande sérénité et en paix, car nous avons tout donné».

Le compte rendu du match👇 Le Mexique peut continuer à rêver dans «son» Mondial

Beccacece a été à la tête de l'équipe nationale d'Equateur pendant près de deux ans. Il aura notamment fêté ce succès mémorable contre l'Allemagne (2-1) lors du dernier match de poule de ce Mondial, qui a permis aux Sud-Américains de décrocher la 3ème place du groupe et ainsi leur ticket pour les 16es de finale. (ats/yog)