Ce but des Pays-Bas a une statistique dingue

«Le ballon de cet Euro est très léger», nous assurait Thierry Barnerat, expert des gardiens pour la Fifa. Une caractéristique qui a sans doute aidé l'attaquant batave à envoyer pareil missile. Sa réussite a donc permis aux Oranje d'ouvrir le score dès la 20e minute. Ils ont doublé la mise à la 83e sur un but de Donyell Malen. Ce même Malen a scellé le score dans les arrêts de jeu.

Il est l'œuvre de Cody Gakpo mardi soir, et autant dire que l'attaquant néerlandais y a mis tout son cœur. Les Oranje l'ont emporté 3-0 contre la Roumanie en 8e de finale.

Des supporters anglais regardent le match entre l'Angleterre et la Slovaquie.

Astana veut faire de Cavendish l'un des plus grands coureurs de l'histoire

La formation kazakhe est attendue ce lundi à l'occasion de la première étape de plaine du Tour de France, cochée par le sprinteur Mark Cavendish, 39 ans, qu'elle soutient plus que jamais dans sa quête. Si le Britannique s'impose, il deviendra le recordman du nombre de victoires d'étapes sur la Grande Boucle.

C'est le grand jour pour l'équipe Astana Qazaqstan et l'inusable Mark Cavendish. Car à Turin ce lundi, un sprint massif est attendu en conclusion de la troisième étape du Tour de France. Le Britannique se voit ainsi offrir une première opportunité cette année de marquer l'histoire, de l'épreuve et de son sport. Il peut en effet devenir recordman du nombre de victoires d'étapes sur la Grande Boucle. Un succès et il dépasserait les 34 unités du grand Eddy Merckx.