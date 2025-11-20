ciel couvert
Mondial U17 2025: La Suisse présente une statistique étonnante

La Suisse présente une statistique étonnante au Mondial U17
Gil Zufferey, capitaine des M17.Image: KEYSTONE

La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans, l'équipe de Suisse suit les traces de la génération 92 et perpétue une série peu commune.
20.11.2025, 11:54
Romuald Cachod

L'équipe de Suisse des moins de 17 ans va se frotter au Portugal ce vendredi à 15h45, à l'occasion des quarts de finale du Mondial U17. Considérée comme favorite pour ce match, la formation portugaise a toutefois déjà connu la défaite dans cette compétition, battue par le Japon lors de la phase de groupes.

Ce n’est pas le cas des Rougets, qui ont terminé premiers de leur poule grâce à des victoires contre la Côte d’Ivoire et le Mexique, ainsi qu’un match nul face à la Corée du Sud. Les coéquipiers d’Adrien Llukes, intégré cette saison à l’effectif professionnel du FC Sion, ont ensuite enchaîné avec des succès contre l’Egypte et l’Irlande lors de la phase à élimination directe. Ils sont donc invaincus.

La Nati se qualifie et reproduit un exploit vieux de 80 ans

Ce parcours rappelle inévitablement celui de la génération 92, titrée en 2009 après sept victoires en autant de rencontres. A l’époque, Granit Xhaka, Haris Seferovic ou encore Ricardo Rodriguez s’étaient notamment imposés face au Brésil, à l’Allemagne et à l’Italie, avant de battre le Nigeria en finale.

Cela nous amène à une statistique pour le moins déroutante: n’ayant participé qu’à deux Coupes du monde de toute son histoire, en 2009 et 2025, l'équipe de Suisse des moins de 17 ans reste toujours invaincue dans cette compétition sous l'égide de la Fifa. Elle n'a jamais perdu le moindre match.

Il faut désormais espérer pour les hommes de Luigi Pisino un dénouement similaire à celui de 2009, afin de poursuivre cette série. Mais aussi souhaiter à la Suisse une participation plus régulière au Mondial U17, quitte à connaître la défaite en compétition. Surtout qu'au Qatar, pays ayant obtenu l’organisation annuelle du tournoi jusqu’en 2029, 48 équipes sont désormais conviées, contre 24 auparavant, lorsque l'événement se tenait tous les deux ans.

