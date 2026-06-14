L'Espagne a un problème de riches
En concurrence avec Unai Simon et Joan Garcia pour la place de gardien titulaire, David Raya est sûr que «l'Espagne sera entre de bonnes mains» dans tous les cas. Le dernier rempart d'Arsenal s'est réjoui de la situation dans les jours précédents l'entrée en lice de la Roja:
Si Unai Simon tient la corde pour faire partie des onze joueurs qui débuteront face au Cap-Vert lundi (18h, heure suisse) à Atlanta, David Raya n'est pas jaloux. Le portier des Gunners insiste:
Une belle saison en Angleterre
David Raya a réalisé une grande saison avec Arsenal, vainqueur de la Premier League pour la première fois depuis 22 ans et finaliste de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. A 30 ans, il vit sa deuxième Coupe du monde après celle de 2022 au Qatar, où il n'avait pas joué. Il décrit:
«Je fais mon travail pour mon club afin d'être le meilleur possible et de pouvoir représenter mon pays, ce qui est le plus important. Je suis ici pour aider l’équipe autant que possible et pour remporter la deuxième étoile», a-t-il ajouté.
Des coéquipiers en forme
De son côté, Joan Garcia s'est lui aussi illustré avec Barcelone, dont il est le gardien titulaire et avec qui il est devenu champion d'Espagne. Le Catalan de 25 ans ne compte cependant que deux sélections avec la Roja, toutes en 2026.
C'est toutefois logiquement Unai Simon (29 ans) qui devrait être aligné dans les buts par le sélectionneur Luis de la Fuente. Le gardien de l'Athletic Bilbao a été le numéro un de l'Espagne lors des trois derniers grands tournois, notamment lorsque la Roja a remporté l'Euro en 2024. David Raya reconnait sans ambages les mérites de son rival:
Après cette entrée en matière contre le Cap-Vert qui ne devrait a priori pas lui poser trop de problèmes, la route va doucement s'élever pour l'Espagne, avec l'Arabie saoudite, puis l'Uruguay dans le groupe H. Viendra ensuite un potentiel match à élimination directe qu'il faudra enfin remporter: depuis leur sacre en 2010, les Espagnols n'ont plus gagné le moindre duel couperet dans un Mondial.
(btr/afp)