David Raya (à droite) et Joan Garcia (à gauche) seront en concurrence avec Unai Simon pour le poste de gardien titulaire de l'Espagne. Image: www.imago-images.de

L'Espagne a un problème de riches

La Roja entre en lice dans ce Mondial lundi soir (18h), face au Cap-Vert. Elle a l'embarras du choix concernant ses gardiens.

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En concurrence avec Unai Simon et Joan Garcia pour la place de gardien titulaire, David Raya est sûr que «l'Espagne sera entre de bonnes mains» dans tous les cas. Le dernier rempart d'Arsenal s'est réjoui de la situation dans les jours précédents l'entrée en lice de la Roja:

«La concurrence nous rend meilleurs chaque jour. Nous vivons cela naturellement. C’est un luxe de pouvoir travailler avec ces grands gardiens»

Si Unai Simon tient la corde pour faire partie des onze joueurs qui débuteront face au Cap-Vert lundi (18h, heure suisse) à Atlanta, David Raya n'est pas jaloux. Le portier des Gunners insiste:

«Les cages sont entre de bonnes mains. Nous avons des styles différents, nous voyons les choses différemment, et le fait d'être un petit groupe qui s'entraîne à part nous permet d'être à 100%. Nous nous aidons et nous nous poussons les uns les autres.»

David Raya ne sera a priori pas titulaire dans la cage espagnole. image: Keystone

Une belle saison en Angleterre

David Raya a réalisé une grande saison avec Arsenal, vainqueur de la Premier League pour la première fois depuis 22 ans et finaliste de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. A 30 ans, il vit sa deuxième Coupe du monde après celle de 2022 au Qatar, où il n'avait pas joué. Il décrit:

«Personnellement, ça a été une saison très réussie et, collectivement, elle a été spectaculaire»

«Je fais mon travail pour mon club afin d'être le meilleur possible et de pouvoir représenter mon pays, ce qui est le plus important. Je suis ici pour aider l’équipe autant que possible et pour remporter la deuxième étoile», a-t-il ajouté.

Unai Simon devrait être le gardien titulaire de l'Espagne à la Coupe du monde 2026. Keystone

Des coéquipiers en forme

De son côté, Joan Garcia s'est lui aussi illustré avec Barcelone, dont il est le gardien titulaire et avec qui il est devenu champion d'Espagne. Le Catalan de 25 ans ne compte cependant que deux sélections avec la Roja, toutes en 2026.

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C'est toutefois logiquement Unai Simon (29 ans) qui devrait être aligné dans les buts par le sélectionneur Luis de la Fuente. Le gardien de l'Athletic Bilbao a été le numéro un de l'Espagne lors des trois derniers grands tournois, notamment lorsque la Roja a remporté l'Euro en 2024. David Raya reconnait sans ambages les mérites de son rival:

«Depuis ses débuts, Unai a toujours affiché un très haut niveau. Nous avons remporté la Ligue des Nations et l'Euro avec lui, et c'est un excellent gardien qui nous a permis de décrocher ces titres»

Après cette entrée en matière contre le Cap-Vert qui ne devrait a priori pas lui poser trop de problèmes, la route va doucement s'élever pour l'Espagne, avec l'Arabie saoudite, puis l'Uruguay dans le groupe H. Viendra ensuite un potentiel match à élimination directe qu'il faudra enfin remporter: depuis leur sacre en 2010, les Espagnols n'ont plus gagné le moindre duel couperet dans un Mondial.

(btr/afp)