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Mbappé gronde les jardiniers en plein Mondial

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Mbappé gronde les jardiniers en plein Mondial

Après un déluge et près de deux heures d'interruption lors de France-Irak, Kylian Mbappé s'est improvisé chef de chantier. En quelques heures à peine, la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux.
23.06.2026, 10:0023.06.2026, 10:00
Margaux Habert
Margaux Habert

La star des Bleus a déjà trouvé une nouvelle reconversion. Non, pas entraîneur. Pas président de club non plus. Dans la nuit de lundi à mardi, lors de la victoire de la France face à l'Irak (3-0), Kylian Mbappé s'est plutôt découvert une vocation... dans l'inspection des travaux finis.

Le match, qui s'est joué à Philadelphie, a été perturbée par un orage. Après la pause, les joueurs ont dû patienter près de deux heures avant de pouvoir reprendre la rencontre, le temps que les conditions météo s'améliorent et que la pelouse soit remise en état.

Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir

C'est justement à ce moment-là que le Français, qui disputait son 100e match avec les Bleus, s'est fait remarquer à arpenter le terrain et interpeller les techniciens chargés d'évacuer l'eau stagnante.

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Sur les réseaux sociaux, la scène a évidemment inspiré les internautes. Certains se sont amusés de la «side quest» du capitaine français, d'autres l'ont rebaptisé «le jardinier le plus cher de l'histoire».

Après la rencontre, Mbappé a expliqué que selon lui, les techniciens s'attardaient surtout sur une moitié de terrain. Une fois les flaques évacuées, l'attaquant a pu retourner à son activité principale, à savoir claquer des goals. Avec succès puisque Mbappé a marqué un doublé contre l'Irak, contribuant à la qualification des Bleus pour les 16e de finale.

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