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Coupe du Monde 2026: la Belgique élimine le Sénégal

Belgium&#039;s Youri Tielemans (8) celebrates scoring their second goal with Maxim De Cuyper (5) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1 ...
Le Belge Youri Tielemans célèbre son deuxième but avec Maxim De Cuyper lors du match opposant la Belgique au Sénégal, le mercredi 1er juillet 2026.Image: AP

La Belgique est miraculée

A Seattle, les Diables Rouges ont marqué le but de la victoire à la 120e+ et éliminent le Sénégal. Ils se qualifient pour les huitième de finale.
02.07.2026, 01:0102.07.2026, 01:01

Eliminé par la Belgique 3-2 après prolongation, le Sénégal peut nourrir d'immenses regrets. Les Lions de la Teranga menaient 2-0 jusqu'à la 86e, avant que les Diables Rouges ne reviennent et marquent le but de la victoire à la 120e+5.

Le ciel de Seattle est tombé sur la tête des Lions de la Teranga! Alors qu'ils menaient encore 2-0 à la 86e et pensaient décrocher leur billet pour les 8es, les Sénégalais ont vu la Belgique revenir à 2-2 en trois minutes, avant de s'incliner sur un penalty au bout des prolongations.

Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Pape Thiaw. Dominateur, le Sénégal allait logiquement ouvrir le score grâce à Habib Diarra après un poteau d'Ismaïla Sarr, que le coéquipier de Granit Xhaka à Sunderland pouvait pousser au fond (25e).

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Dans tous les bons coups, Sarr a profité d'un mauvais alignement de la défense pour doubler la mise dès le retour des vestiaires (51e) en battant Courtois en face-à-face, inscrivant son quatrième but dans le tournoi – le total le plus prolifique pour un joueur africain dans une même Coupe du monde depuis Roger Milla en 1990.

De l'embrouille au but

Rien ne semblait alors fonctionner du côté belge. Symbole de ce dysfonctionnement, Leandro Trossard et Youri Tielemans sont apparus en train de se disputer lors de la deuxième pause fraîcheur (70e), alors que les stars Jérémy Doku et Kevin De Bruyne, transparents, étaient sortis dès la 55e. La réaction belge s'est longtemps fait attendre.

C'était sans compter sur un scénario inattendu: la réduction du score à la 86e de Romelu Lukaku, entré à la mi-temps. Puis, les Lions, à force de reculer, ont été punis une deuxième fois en trois minutes lorsque Trossard a trouvé la tête de... Tielemans pour le 2-2 (89e). Embrouille vite oubliée.

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Transformée par cette «remontada», la Belgique s'est montrée sous un bien meilleur jour en prolongation. Dans les dernières minutes, Tielemans a encore été décisif en obtenant un penalty après une faute de Lamine Camara. Une balle de match qu'il a transformée lui-même, sans trembler.

Miraculée, la Belgique devra fournir une meilleure prestation d'ensemble lorsqu'elle affrontera les Etats-Unis ou la Bosnie lundi (mardi à 2h en Suisse). (ag/ats)

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