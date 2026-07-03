Le geste poignant du Portugal après sa qualification
Diogo Jota s'est tué dans la nuit du 3 juillet 2025 au volant de sa Lamborghini sur une autoroute espagnole, avec son frère André, également footballeur professionnel. Jeudi, presque un an jour pour jour après l'accident, ses ex-partenaires de sélection ont tenu à lui rendre hommage en présentant un maillot floqué de son numéro, sur la pelouse du stade de Toronto où ils venaient d'éliminer la Croatie en 16es de finale (2-1).
Leur buteur Cristiano Ronaldo a même revêtu ce maillot.
Agé de 28 ans, Diogo Jota avait porté 49 fois le maillot portugais entre 2019 et 2025 et marqué 14 buts en sélection, et le dernier d'entre eux en juin 2024 en amical contre... la Croatie, ce qu'a rappelé le sélectionneur du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez.
Un portrait en noir et blanc de l'ex-attaquant de Liverpool avait été diffusé le 17 juin sur écran géant dans le stade de Houston avant l'entrée en lice du Portugal dans ce Mondial. Les parents de Diogo Jota étaient ce jour-là présents dans le stade, à l'invitation de la Fédération portugaise, pour ce match contre la République démocratique du Congo.
(jcz/afp)