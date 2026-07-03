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Le geste poignant du Portugal après sa qualification

La Seleção s'est rassemblée après le match.
La Seleção s'est rassemblée après le match.

Le geste poignant du Portugal après sa qualification

Les Portugais ont eu une pensée pour leur ex-coéquipier Diogo Jota après leur victoire en 16es de finale du Mondial, jeudi à Toronto.
03.07.2026, 05:2103.07.2026, 05:21

Diogo Jota s'est tué dans la nuit du 3 juillet 2025 au volant de sa Lamborghini sur une autoroute espagnole, avec son frère André, également footballeur professionnel. Jeudi, presque un an jour pour jour après l'accident, ses ex-partenaires de sélection ont tenu à lui rendre hommage en présentant un maillot floqué de son numéro, sur la pelouse du stade de Toronto où ils venaient d'éliminer la Croatie en 16es de finale (2-1).

Leur buteur Cristiano Ronaldo a même revêtu ce maillot.

«Nous le savions avant le match, c'était tellement particulier. Nous en avons parlé aujourd'hui, au sein du groupe, de cela, les coïncidences de la vie, c'est incroyable»
CR7 après le match au micro de Fox Sports
epa13082018 Cristiano Ronaldo of Portugal (C), wearing the shirt of his late teammate Diogo Jota, and his teammates greet supporters after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Portugal ag ...
Image: EPA

Agé de 28 ans, Diogo Jota avait porté 49 fois le maillot portugais entre 2019 et 2025 et marqué 14 buts en sélection, et le dernier d'entre eux en juin 2024 en amical contre... la Croatie, ce qu'a rappelé le sélectionneur du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez.

«On arrive à se qualifier en huitième de finale, le jour où nous rendons hommage à Diogo Jota et à André, et également au père de Ricardo Carvalho. Et en plus c'était la Croatie, le dernier adversaire face auquel Diogo avait marqué en sélection. Il y a beaucoup de signification dans ce match et je pense que c'est une victoire méritée.»
Roberto Martinez en conférence de presse.

Un portrait en noir et blanc de l'ex-attaquant de Liverpool avait été diffusé le 17 juin sur écran géant dans le stade de Houston avant l'entrée en lice du Portugal dans ce Mondial. Les parents de Diogo Jota étaient ce jour-là présents dans le stade, à l'invitation de la Fédération portugaise, pour ce match contre la République démocratique du Congo.

(jcz/afp)

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