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Infantino a trouvé un moyen de voir plusieurs matchs par jour

Infantino utiliserait un jet privé pour voir les matchs

Le quotidien anglais The Guardian raconte comment le président de la FIFA se déplace entre les villes du Mondial pour voir les parties qui l'intéressent.
16.06.2026, 14:2116.06.2026, 14:34

Si vous regardez les matchs de la Coupe du monde, vous avez sans doute vu Gianni Infantino en tribune pendant certaines parties, dont Suisse-Qatar, filmé par les caméras de télévision. Rien d'étonnant: le patron de la Fifa souhaite assister à deux matches par jour au Mondial, selon une information du Guardian.

Or, comme le rappelle L'Equipe, ce quota ambitieux suppose une organisation logistique conséquente, en raison des longues distances séparant les stades. Pour rappel, la Coupe du monde 2026 se dispute dans trois pays (les Etats-Unis, le Mexique et le Canada) et s’étend sur quatre fuseaux horaires, dans 16 stades de trois pays séparés parfois par 4 500 km.

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Comment faire pour se déplacer rapidement entre Mexico, Guadalajara, San Francisco et Vancouver, les villes «visitées» par Gianni Infantino dans les premiers jours du Mondial? Le président de la Fifa aurait trouvé la solution: il aurait accès à un jet privé de l'entreprise Qatar Airways, qui sponsorise la Fifa.

Le Figaro, citant l'entreprise française Greenly, rappelle ce mardi que «les trajets aériens devraient peser pour 87 % des émissions de la compétition qui s’annonce comme l’une des plus polluantes de l’histoire». L’ONG britannique New Weather Institute, considérée comme une référence, a calculé la potentielle facture écologique de l’événement à 9,02 millions de tonnes d’équivalent CO2 (tCO2e), précise encore Le Parisien.

(jcz)

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