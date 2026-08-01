Kevin Lamour, directeur général de la Fifa. Image: getty

«Mépris et intimidation»: le numéro 3 de la Fifa charge Infantino

Kevin Lamour, directeur général et numéro trois de la Fifa, a publiquement critiqué les méthodes de son président Gianni Infantino.

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Le directeur général et numéro trois de la Fifa, Kevin Lamour, a formulé de lourdes accusations à l’encontre de Gianni Infantino dans une lettre envoyée à l’agence Associated Press et à L’Equipe.

Il lui reproche notamment d’avoir trahi ses propres collaborateurs, qui auraient mérité mieux que «le mépris et l’intimidation». «C’est le projet d’une seule personne», a écrit Lamour, juste avant que le président de la Fifa ne renonce finalement à son projet de société censée attirer les investisseurs.

«Non seulement ce projet ne doit pas aboutir... mais le moment est venu pour les dirigeants politiques du football de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions.» Kevin Lamour

Kevin Lamour n’a pas annoncé sa démission du poste qu’il occupe depuis le 1er novembre 2024, contrairement au principal conseiller de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro. Il explique cette décision par son engagement envers ses collègues. Le Français, qui possède également la nationalité suisse, a toutefois tenu à préciser:

«Si cela signifie que je perds mon emploi, qu'il en soit ainsi. Je comprendrai et respecterai cette décision. Au moins, je dormirai bien cette nuit.» Kevin Lamour

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait déjà essuyé de vives critiques de la part de plusieurs confédérations continentales concernant son projet d’ouverture de la Coupe du monde aux investisseurs privés. L’UEFA avait même menacé de boycotter le Mondial. Par la suite, la confédération nord-américaine, centraméricaine et caribéenne ainsi que son homologue asiatique s’étaient également opposées à la démarche d’Infantino.

Face à cette fronde, Gianni Infantino n’avait finalement plus guère d’autre choix que de renoncer.

(con/sda/dpa/roc)