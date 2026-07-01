Samir Chaibeddra (médaillon) est admiratif d'Ibrahim Maza, la nouvelle star du foot algérien.

Un coach prévient: ce joueur va poser un problème à la Nati

L'Algérien Ibrahim Maza est le joueur qui a réussi le plus de dribbles depuis le début du Mondial. «Tu ne peux pas défendre sur lui», avertit un coach. La Suisse devra pourtant trouver un moyen de le bloquer vendredi.

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«Maza, c'est notre star! D'ailleurs, on l'appelle Mazadona!» Au bout du fil, Samir Chaibeddra est d'humeur joyeuse. Le coach du FC Bienne vit un rêve depuis quelques jours et la qualification de l'Algérie, dont il est originaire, pour les 16es de finale de la Coupe du monde face à la Suisse (vendredi dès 5h). «Ma mère est d'Oran, mon père de Tlemcen, ajoute l'entraîneur de 37 ans. J'ai passé toute ma jeunesse et tous mes étés en Algérie, qui est aussi le pays de ma femme.»

Samir Chaibeddra l'avoue: il aurait préféré que son pays de coeur n'affronte pas son pays d'adoption, vendredi matin en 16e de finale du Mondial (dès 5h).

«La Suisse m’a accueilli et j’y suis attaché. Je pourrai d'ailleurs voter l'an prochain»

Le coach biennois, finaliste de la Coupe de Suisse l'an dernier, soutiendra tout de même l'Algérie vendredi, et donc son fantastique joueur Ibrahim Maza. Une pépite de 20 ans, meneur de jeu du Bayer Leverkusen, surnommé «Mazadona» par les fans pour son excellent contrôle de balle et son étincelle créative. Un joueur qui faisait partie de la liste des 20 talents à suivre lors du Mondial, établie par la BBC avant le tournoi.

Maza n'a pas déçu puisqu'il a été le joueur qui a réussi le plus de dribbles lors de la phase de groupes avec 13 éliminations balle au pied. Un total qui le situe loin devant des stars comme Musiala (9), Yamal (9) ou Vinicius Jr (7). Le joueur algérien a même réussi ses six dribbles tentés face à l’Autriche. Un exploit puisqu'au 21e siècle, seul Eden Hazard a fait mieux avec sept dribbles tentés et réussis face au Brésil en 2018. «Maza est un joueur très créatif, capable de faire basculer un match sur un éclair de génie», dit de lui Samir Chaibeddra.

Toute la question est de savoir comment l'équipe de Suisse parviendra à contenir ce numéro 10 à l'ancienne, façon Zidane ou Riquelme. Samir Chaibeddra prévient: «Sur Maza, tu ne peux pas défendre». Puis ajoute: «J'ai hâte de voir ce que Murat Yakin va faire». Il donne ensuite ses quelques pistes de réflexion:

«En cas de marquage individuel, la Suisse risque de perdre un joueur et de se retrouver en difficulté, car Maza est un véritable électron libre. Il décroche, se déplace entre les lignes. Il est capable d’attirer ses adversaires dans des zones où il devient difficile à suivre. Cela peut créer des espaces et des brèches pour ses coéquipiers. À l’inverse, sans marquage individuel strict, il dispose de la liberté nécessaire pour exprimer sa créativité et faire très mal à la défense suisse. C’est donc un véritable choix tactique pour le sélectionneur. Une chose est sûre: il faudra rester très proche de lui lorsqu’il évolue dans les zones dangereuses, afin de limiter ses prises de balle orientées et ses décalages.»

Un succès algérien donnerait une nouvelle dimension à Ibrahim Maza. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen, le joueur est évalué à 45 millions d’euros, selon le site de référence Transfermarkt. Une somme qui ne devrait pas freiner les plus grands clubs européens. «J’aimerais le voir au Real Madrid car j’aime ce club, mais c’est un joueur qui correspond très bien à la Premier League, estime Chaibeddra. Il pourrait s’y épanouir comme d’autres Algériens avant lui, à l’image de Mahrez, Slimani ou Bentaleb. Il a besoin de liberté dans ses déplacements.» La Suisse devra trouver un moyen de lui en laisser le moins possible vendredi.