L'immense fresque de Köbi Kuhn à Zurich va bientôt disparaître. Image: keystone

La fresque d'une légende de la Nati va disparaître, et ça énerve

Une immense peinture murale représentant Köbi Kuhn (décédé en 2019), ancien sélectionneur national et mythe du FC Zurich, va disparaître à Zurich. Et ça agace.

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Sur cette immense fresque, Köbi Kuhn est jeune, vêtu du maillot blanc et bleu du FC Zurich, son club de toujours. L’ancien sélectionneur de la Nati a joué pendant 17 ans pour le FCZ, où il est devenu une légende.

L'ex-coach national (2001-2008) avait redonné sa gloire à l'équipe de Suisse, au début des années 2000. Il l'a qualifiée pour l'Euro 2004 puis le Mondial 2006, avant de disputer l'Euro 2008 à la maison.

Köbi Kuhn (ici avec son fidèle adjoint Michel Pont) a entraîné la Nati de 2001 à 2008. Image: getty

Le Zurichois est décédé en 2019, à l'âge de 76 ans. Depuis cinq ans, l’immense fresque de la Zentralstrasse, à Zurich, lui rend hommage. Elle avait été réalisée à l’occasion du 125e anniversaire du FC Zurich. Köbi Kuhn lui-même avait grandi tout près de là.

Mais cette peinture monumentale va bientôt disparaître du paysage urbain. Car un nouvel immeuble doit être construit précisément contre ce mur. Michael Jucker, historien du sport et directeur du musée du FC Zurich, a déclaré mardi sur la SRF:

«Ce sont évidemment des sentiments désagréables lorsqu’une fresque aussi belle et représentant une icône disparaît. La ville est en pleine mutation, et c’est un triste symbole de cette évolution.»

Un QR code en guise de remplacement

A l’avenir, seule une plaque rappellera l’existence de la fresque. Elle comportera un QR code permettant de regarder l’image sur son téléphone portable. Une photographie de la peinture murale sera également exposée au musée du FC Zurich.

La fresque murale sera complètement cachée par un nouveau bâtiment. Image: keystone

Reproduire la fresque ailleurs serait difficile, a expliqué Jucker. Selon lui, cette œuvre tire sa force d’un moment historique.

«C’est une création artistique. On ne repeint pas non plus un Van Gogh»

Dans cette optique, il estime qu’il ne faut pas chercher à reproduire une image identique.

C’est pourtant précisément ce qu’aurait souhaité Markus Imbach, président du «Fanclub Letzi» du FC Zurich, comme il l’a expliqué à la SRF.

«L’idéal aurait été de pouvoir transférer l’image et l’installer sur le mur d’un autre bâtiment, où elle aurait été accessible au public.»

Le QR code ne suffit pas, selon lui. Ce serait «le minimum du minimum».

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Dans d’autres villes aussi, des légendes du football s’affichent en format géant sur les façades d’immeubles: Diego Maradona, par exemple, a été immortalisé à Naples. Ou Lionel Messi, dont une fresque haute d’environ 70 mètres est visible dans sa ville natale de Rosario. Réalisée en 2021, l’œuvre a été rénovée en juillet et trois étoiles ont été ajoutées sur le maillot de Messi pour symboliser les trois titres de champion du monde de l’Argentine.

(abu/yog/sda)