Les joueurs argentins ont affiché une banderole revendiquant les Malouines après leur qualification aux dépens de l'Angleterre. image: Getty

Le geste polémique des joueurs argentins après leur qualification

Les joueurs argentins ont célébré leur victoire contre l'Angleterre avec une banderole évoquant les Malouines. Ils risquent désormais une sanction de la Fifa.

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Des joueurs argentins ont déployé une banderole «Les (îles) Malouines sont argentines» mercredi à l'issue de la demi-finale du Mondial 2026 remportée face à l'Angleterre 2-1, en référence au litige territorial qui a dégénéré en conflit armé en 1982.

Cette banderole, portée par plusieurs joueurs après le coup de sifflet final et déposée sur la pelouse du stade d'Atlanta par Giovanni Lo Celso, semble contrevenir au règlement de la Fifa, qui interdit toute manifestation politique dans une enceinte lors des tournois qu'elle organise.

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En soirée, le président argentin Javier Milei, sans se référer spécifiquement au geste des joueurs argentins, a émis une note d'apaisement en estimant qu'«il ne faut pas mélanger» le football et le contentieux des Malouines. «Ne mélangeons pas les choses. Les Malouines se récupèrent avec une diplomatie avisée et non avec des gestes de patriotisme bon marché», a-t-il déclaré sur Radio Mitre.

«Nous réalisons des avancées énormes sur le plan diplomatique, nous avons réussi à faire en sorte que l'ONU oblige l'Angleterre à venir s'asseoir pour discuter avec nous, mais ne mélangeons pas tout, ce n'est qu'un match de football», a ajouté le président. Tout en saluant dans la victoire «une étape glorieuse» de l'Albiceleste.

Les Malouines, petit archipel de l'Atlantique Sud, sont revendiquées par l'Argentine depuis son occupation anglaise en 1833. Une guerre de deux mois a éclaté au printemps 1982 après le débarquement de troupes de la junte militaire argentine sur l'archipel, faisant 649 morts côté argentin et 258 côté britannique.

La banderole sous un autre angle. image: getty

Quatre ans plus tard, au Mondial 1986, l'Argentine a éliminé l'Angleterre en quart de finale sur un doublé légendaire de Diego Maradona (2-1), dont la célèbre «main de Dieu», que l'ancien numéro 10 avait décrit comme «une revanche symbolique contre les Anglais».

L'hymne officieux des supporters argentins au Mondial 2026, «La Cuarta Estrella» (la 4e étoile), renferme une référence à l'archipel contesté: «Pour les Malouines, pour Diego, pour la dernière de Leo (Messi), Argentine, je veux te voir double championne du monde».

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Par ailleurs mercredi soir, la chancellerie argentine a informé dans un communiqué avoir émis lundi une protestation à la Grande-Bretagne, au sujet des mouvements d'un navire britannique en Atlantique Sud. Des mouvements qui, selon Buenos Aires, «n'ont pas été dûment notifiés (aux autorités argentines) conformément aux accords et déclaration bilatéraux en vigueur».

Le HMS Medway, partie de la force navale britannique dans l'Atlantique sud, a voyagé en début de mois des Malouines vers le Chili, et selon plusieurs médias, la marine argentine aurait détecté son passage par des eaux argentines.

(afp/roc)