L'Argentine renverse l'Angleterre et va en finale
L'Argentine ne meurt jamais! Menés 1-0 jusqu'à la 85e minute, Lionel Messi et ses coéquipiers ont renversé l'Angleterre en demi-finale du Mondial (2-1) grâce à des buts d'Enzo Fernandez (85e) et Lautaro Martinez (92e). Les Sud-Américains défieront l'Espagne dimanche en finale.
Développement suit.
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