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Mondial 2026: l'Argentine bat l'Angleterre en demi-finale

epa13113928 Enzo Fernandez of Argentina celebrates after scoring the 1-1 equalizer during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EPA/WILL OL ...
image: Keystone

L'Argentine renverse l'Angleterre et va en finale

L'Argentine ne meurt jamais! Menés 1-0 jusqu'à la 85e minute, Lionel Messi et ses coéquipiers ont renversé l'Angleterre en demi-finale du Mondial (2-1) grâce à des buts d'Enzo Fernandez (85e) et Lautaro Martinez (92e). Les Sud-Américains défieront l'Espagne dimanche en finale.
15.07.2026, 23:0315.07.2026, 23:03

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