Slavisa Jokanovic est le nouvel entraîneur du FC Bâle. Image: www.imago-images.de

Voici le nouveau coach du FC Bâle

Bâle a choisi Slavisa Jokanovic pour succéder à Stephan Lichtsteiner. Le technicien serbe dispose d’une longue fenêtre internationale pour prendre ses marques dans la cité rhénane.

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Slavisa Jokanovic a été nommé entraîneur de Bâle, comme l'a annoncé le club de Super League vendredi. Le Serbe de 58 ans succède à Stephan Lichtsteiner, débarqué le 9 septembre.

Jokanovic entraînait jusqu'en juin le club émirati d'Al-Nasr SC, où il est resté 33 matchs sur le banc, pour un bilan de 12 victoires, 12 nuls et neuf défaites. Il exerce la profession d'entraîneur depuis 2007, et a déjà été à la tête de deux formations de 2e division anglaise: Watford entre septembre 2014 et mai 2015, ainsi que Fulham entre 2015 et 2018.

L'ancien joueur de Chelsea a d'ailleurs participé à la promotion de Fulham en Premier League en mai 2018, mais a fini par être licencié au bout de 12 journées, alors que les Cottagers ne comptaient qu'une victoire en championnat. Le FCB est la 12e équipe qu'il entraîne.

L'ex-international yougoslave doit redonner des couleurs au FCB, qui ne compte que quatre victoires en neuf journées. Le club rhénan se situe actuellement à la 4e place du championnat avec 13 points, mais compte déjà 12 longueurs de retard sur le leader Lugano.

(ats/roc)