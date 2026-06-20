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CdM 2026: l'arbitre pris de crampes a bu du jus de cornichons

C’est quoi cette boisson insolite donnée à l’arbitre en plein match?

Felix Zwayer a été pris de crampes lors du match Etats-Unis–Australie. Pour l’aider à se rétablir, une boisson surprenante lui a été apportée sur la pelouse.
20.06.2026, 16:0520.06.2026, 16:40

Un arbitre parcourt généralement plus de dix kilomètres durant un match de football, une distance parfois supérieure à celle de certains joueurs de champ. Les sprints ne sont pas rares non plus. Il n’est donc pas surprenant que l’homme en noir soit lui aussi victime de crampes.

Mais ces scènes restent extrêmement rares. Ainsi, lorsque l’arbitre allemand Felix Zwayer a été victime de crampes à la 93e minute du match entre les Etats-Unis et l’Australie, vendredi soir, les regards se sont immédiatement tournés vers lui.

Allongé au sol, Zwayer a d’abord été aidé par l’Américain Folarin Balogun, l’Australien Aiden O’Neill et son arbitre assistant, qui l’ont aidé à étirer sa jambe gauche. La contraction serait survenue après que l’arbitre s’est pris les pieds dans la pelouse. Voyant que les étirements ne suffisaient pas et que l’interruption du jeu se prolongeait, la quatrième arbitre, Katia García, est ensuite entrée sur le terrain pour apporter à l’officiel une boisson dont la nature a surpris autant les téléspectateurs que les internautes.

La scène en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Il ne s’agissait ni d’une simple réserve d’eau ni même d’une boisson isotonique, mais bien un shot de jus de cornichons, une sorte de potion magique soulageant rapidement les crampes.

L’objectif de ce breuvage à base du vinaigre des pots de cornichons n’est pas de réhydrater l’organisme, comme l’eau, mais de déclencher un mécanisme particulier, comme l'avait expliqué à RMC Sport Patrick Tounian, chef du service de nutrition et gastroentérologie pédiatriques à l’hôpital Armand-Trousseau de Paris, lors de l’Euro 2024, après que l’international anglais Kieran Trippier avait utilisé cette même boisson.

«Tous les travaux montrent que le jus de cornichons ne peut pas réhydrater. Le mécanisme retenu, qui est donc l’hypothèse (des bienfaits du jus de cornichons), serait une stimulation par le vinaigre, l’acide acétique, que l'on trouve dans ce jus de cornichons. Ce vinaigre stimulerait l’oropharynx, le fond de la gorge, et cette stimulation provoquerait un réflexe qui ferait disparaitre la crampe»
Carton rouge inédit dans l’histoire du football

Il ajoutait à l'époque: «Il y a un effet immédiat, oui, parce que c’est un réflexe neurologique. Mais comme c’est un réflexe, l’effet n’est pas prolongé. Ça ne réhydrate pas, donc, si la cause de la crampe est une déshydratation, ça ne sert à rien. Ça peut peut-être faire disparaître la crampe, mais elle va réapparaître».

Peu après avoir ingurgité la potion miracle, Felix Zwayer a pu se relever sous le soleil de Seattle et les applaudissements du public, puis terminer la rencontre. Après coup, sa performance globale a été saluée par le chef des arbitres allemands, Knut Kircher, quand bien même Zwayer a brandi sept cartons jaunes, une sévérité jugée excessive par le sélectionneur australien Tony Popovic dans un match relativement peu rugueux.

(roc)

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