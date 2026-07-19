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Kylian Mbappé bat le record de buts en Coupe du monde de Messi

Kylian Mbappe of France looks on during a FIFA Mens World Cup 2026 Bronze Final football match between France and England at Miami Stadium, in Miami Gardens on July 18th 2026 Photo by Alexandra Fechet ...
Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.Image: www.imago-images.de

Kylian Mbappé s’empare du record de buts de Lionel Messi

Mbappé continue d’écrire sa légende: il est devenu samedi le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.
19.07.2026, 00:4619.07.2026, 01:16

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a établi un nouveau record historique de 22 buts inscrits en Coupe du monde, dépassant d'une unité Lionel Messi, lors du match pour la troisième place du Mondial 2026 contre l'Angleterre, samedi à Miami.

La superstar, auteur d'un doublé (48e, 66e) pour ramener les Bleus à 4-3 alors qu'ils étaient menés 4-0 à la pause, accentue du même coup son avance en tête du classement des buteurs de cette édition avec 10 réalisations contre 8 pour l'Argentin.

Le grand buteur de l'Espagne est l'anti-Mbappé

Lionel Messi aura l'occasion de lui répondre dimanche en finale avec l'Albiceleste face à l'Espagne, dans sa quête d'une deuxième couronne mondiale consécutive.

L'attaquant du Real Madrid avait déjà remporté le Soulier d'Or du Mondial 2022 avec 8 buts. Il a établi son record en trois éditions (4 buts en 2018).

Mbappé, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, en est désormais à 66 réalisations en 107 sélections.

(afp/roc)

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