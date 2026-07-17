Le prince héritier Mohammed ben Salmane transforme l'Arabie saoudite et l'ouvre sur le monde. image: watson

Avant son Mondial, l'Arabie saoudite s'ouvre (un peu) aux visiteurs LGBT+

Le royaume du Golfe, très conservateur, accueillera la Coupe du monde de football en 2034. Il a récemment fait un petit pas vers la communauté LGBT+.

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A huit ans du Mondial 2034, organisé en Arabie saoudite, la monarchie du Golfe semble consentir à une timide ouverture aux visiteurs LGBT+. Dernier signe en date: une croisière queer prévue l'an prochain au départ de Jeddah, sur la mer Rouge.

Le royaume ultraconservateur, berceau de l'islam, a mené une série de réformes ces dernières années, sous l'impulsion de son prince héritier et dirigeant de facto Mohammed ben Salmane: femmes autorisées à conduire, police religieuse écartée, ouverture aux touristes non musulmans...

Mohammed ben Salmane, dirigeant de l'Arabie saoudite. Image: keystone

Et si l'homosexualité reste considérée comme un crime dans le pays, les autorités atténuent leur discours – dans leur volonté de s'imposer comme une destination mondiale. Signe des temps qui changent, le groupe américain Vacaya a annoncé une croisière baptisée «Arabian Nights», au printemps 2027, reliant Jeddah à Aïn Sokhna, en Egypte, promettant à ses clients d'«entrer dans l'histoire».

«Pendant des décennies, les visiteurs LGBT+ pouvaient difficilement imaginer mettre les pieds dans le royaume», rappelle Vacaya sur le site de réservation de ce voyage à bord du yacht de luxe Emerald Kaia, dont les cabines sont vendues entre 9 900 et 57 000 dollars. L'Arabie saoudite est désormais un pays ouvert «aux visiteurs de toutes identités», désireux de «redorer son image sur la scène internationale», assure le croisiériste.

«Tout le monde est le bienvenu»

Sollicitées par l'AFP, les autorités n'ont pas commenté l'annonce de cet événement. Mais alors que les yeux sont rivés sur le Mondial 2026 co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, Ryad se projette déjà dans huit ans quand des millions de visiteurs étrangers fouleront son sol.

Interrogés sur l'accueil qui sera réservé aux personnes LGBT+, les organisateurs saoudiens assurent que «tout le monde est le bienvenu», comme l'écrit le site officiel Visit Saudi.

«Nous demandons aux visiteurs de respecter notre culture, nos traditions et nos lois», précise toutefois le portail, en soulignant que les touristes ne sont «pas tenus de divulguer des informations personnelles» et que leur «droit à la vie privée» sera respecté. Comme le Qatar, hôte en 2022 de la première Coupe du monde de football organisé au Moyen-Orient, Ryad a essuyé des critiques pour sa politique en la matière quand il a été sélectionné fin 2024.

A Doha, des supporters et un journaliste avaient notamment été empêchés d'entrer dans des stades avec des vêtements aux couleurs de l'arc-en-ciel. En l'absence de code pénal, le cadre juridique saoudien est flou, mais il est basé sur la loi islamique, qui interdit les relations homosexuelles.

Ryad, la très moderne capitale du royaume. Image: Shutterstock

En théorie, elles pourraient être passibles de la peine de mort dans ce pays qui se classe au troisième rang mondial pour le nombre d'exécutions, selon Amnesty International, mais l'organisation n'a recensé aucun cas récent pour ce seul motif.

Des oasis de liberté

Devant cette offre de croisière encore impensable il y a peu, le militant saoudien Tariq Aziz s'insurge contre le deux poids deux mesures:

«Il existe deux Arabies saoudites: une destinée aux étrangers, plus tolérante et plus ouverte et une autre, destinée aux citoyens, beaucoup plus conservatrice, où les libertés et les droits sont fortement limités au nom des normes religieuses et des traditions.»

Dans cette société en pleine transformation, où 60% de la population a moins de 35 ans, une partie des Saoudiens les plus privilégiés profitent également de rares oasis de liberté.

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Au MDL Beast fin 2025, gigantesque festival de musique électronique parfois présenté comme un «Woodstock saoudien», des hommes maquillés ou vêtus de crop top côtoient d'autres habillés en thobe blanc, la tenue traditionnelle.

Dans les quartiers résidentiels huppés de Ryad, quelques couples homosexuels aisés parviennent à partager discrètement un logement, selon des témoignages recueillis par l'AFP. Personne cependant n'a accepté de livrer ses expériences en raison de la sensibilité du sujet.

L'homosexualité demeure largement taboue au sein de la société saoudienne. Dans les faits, des observateurs estiment que les autorités ferment généralement les yeux tant que les relations entre personnes du même sexe demeurent strictement privées. Mais «défendre publiquement les droits LGBT+ peut conduire en prison», explique à l'AFP Dana Ahmed, chercheuse pour Amnesty au Moyen-Orient.

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Les derniers cas documentés par l'ONG remontent à 2022, et il s'agit davantage «d'affaires liées à la liberté d'expression que d'une répression visant la communauté LGBT+ en tant que telle», ajoute-t-elle. Néanmoins, plaide Tariq Aziz, «les Saoudiens LGBT+ ont besoin de lois qui les protègent contre la discrimination, la haine et les persécutions». Cet avocat réfugié aux Etats-Unis a lui-même été détenu entre 2021 et 2022, pour, dit-il, «promotion de l'homosexualité» et «des publications sur Twitter jugées préjudiciables à l'ordre public, aux valeurs religieuses et à la morale publique».

«Qu'ils se noient tous», a écrit sur X un utilisateur se présentant comme Saoudien, sous l'une des publications du militant consacrées à la croisière.

(afp/yog)