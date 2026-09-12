Wimbledon frappe fort pour éviter le scénario de l’US Open

Le tournoi anglais veut éviter les dérives observées à New York. En 2027, aucun créateur de contenu ne bénéficiera d’une accréditation dédiée.

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Plusieurs polémiques ont rythmé la dernière quinzaine de l’US Open. Entre les joueurs gênés par des odeurs de marijuana et les matches programmés très tard dans la soirée, le tournoi new-yorkais a essuyé plusieurs critiques. Un autre sujet a particulièrement fait débat: la présence d’influenceurs et de créateurs de contenu bénéficiant d’une accréditation officielle.

Ce qui leur a été reproché? L’utilisation de lumières pour filmer en tribunes, des discussions pendant les échanges ou encore des comportements jugés incompatibles avec l’étiquette traditionnelle du tennis. Un sujet sensible auquel les organisateurs de Wimbledon sont particulièrement attentifs.

Pour éviter de connaître les mêmes difficultés que le tournoi new-yorkais, le All England Lawn Tennis and Croquet Club, qui organise Wimbledon, a annoncé plusieurs mesures pour l’édition 2027. Le club a notamment décidé de ne pas créer de statut d’accréditation spécifique pour les créateurs de contenu, souhaitant éviter que leur présence ne bouleverse les règles établies en matière d’accès, de comportement et de couverture du tournoi.



Le débat devrait désormais s’étendre à d’autres tournois de tennis à travers le monde. Grâce à leurs communautés en ligne et à leur capacité à créer des contenus attractifs, les influenceurs peuvent contribuer à faire découvrir le tennis à de nouveaux publics, notamment auprès des jeunes générations qui suivent moins les matches à la télévision. Leurs vidéos sur TikTok, Instagram ou YouTube offrent aussi une nouvelle manière de raconter les tournois et d’en renforcer la visibilité.

Cette évolution n’est toutefois pas sans poser certaines questions. Les influenceurs doivent composer avec les codes propres au tennis, comme le silence pendant les échanges ou le respect de la concentration des joueurs. Pour les organisateurs, l’enjeu sera donc de trouver un équilibre entre l’ouverture à ces nouveaux acteurs et la préservation de l’atmosphère qui fait l’identité de leurs événements.

(jcz)