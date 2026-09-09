larges éclaircies14°
DE | FR
burger
Sport
Football

Le FC Bâle se sépare de son entraîneur Stephan Lichtsteiner

Trainer Stephan Lichtsteiner (FCB) beim Fussballspiel der Super League zwischen dem FC Zuerich (FCZ) und dem FC Basel (FCB), am Samstag, 22. August 2026 im Stadion Letzigrund in Zuerich. (KEYSTONE/Gia ...
Lichtsteiner quitte déjà le FC Bâle.image: Keystone

Le FC Bâle se sépare de son entraîneur

C’était dans l’air depuis quelques semaines, c’est désormais officiel: Stephan Lichtsteiner n’est plus l’entraîneur du FC Bâle.
09.09.2026, 19:2909.09.2026, 19:29

Le FC Bâle se sépare de Stephan Lichtsteiner. Selon le communiqué du club, ce mercredi, le Lucernois de 42 ans n'aurait pas fait progresser l'équipe comme espéré.

Depuis un petit moment, des rumeurs circulaient dans l'entourage du club selon lesquelles Stephan Lichtsteiner était sous pression. Le FC Bâle avait certes démenti ces informations parues dans la presse, mais les deux derniers matchs de Super League ont encore compliqué la situation de Lichtsteiner.

En l'espace de trois jours, Bâle a perdu deux fois à domicile après avoir mené au score (3-1 contre Lugano et 2-1 contre Sion).

Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle

Le président du conseil d’administration, David Degen, regrette ce licenciement. Il a expliqué que, malgré une deuxième partie de saison décevante, «Stephan Lichtsteiner et son staff avaient notre soutien à la fin de la saison».

Il ajoute: «En même temps, cette confiance était étroitement liée à l’attente de voir, à moyen terme, une nette progression sur le plan sportif et une tendance à la hausse clairement perceptible».

La direction sportive du FC Bâle n’a pas constaté cette tendance haussière. C’est pourquoi il a été décidé de se séparer de Lichtsteiner à peine plus de huit mois après son arrivée. En attendant qu’un successeur soit trouvé, Luigi Noccentini, l’un de ses assistants, assurera la direction de l’équipe par intérim.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
de Timo Rizzi
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
1
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
de Julien Caloz
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
de Tobias Gfeller
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
1
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
de Yoann Graber
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d&#039;argent
1
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d'argent
de Rainer Sommerhalder
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
En hausse, les paris questionnent «l&#039;intégrité» de la lutte suisse
En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse
de Martin Probst
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
de Romuald Cachod
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
de Gregory Remez
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
de Julien Caloz
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
de Julien Caloz
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
de Céline Feller
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
de Julien Caloz
«Pour diriger Gottéron, j&#039;ai dû me calmer dans les tribunes»
«Pour diriger Gottéron, j'ai dû me calmer dans les tribunes»
de Yoann Graber
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
1
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
de Klaus Zaugg
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Un Suisse prend les commandes de la Star Ac'
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La nouvelle recrue du HC Bienne va mettre le feu à la ligue
Le club seelandais a réussi un immense coup en recrutant Jeff Skinner (34 ans), star de NHL. D'autant plus que le Canadien ne lui coûte pas cher.
Jeff Skinner est arrivé à Bienne mercredi soir et, après un entraînement jeudi, il a disputé vendredi soir contre Langnau son premier match sous les couleurs de son nouvel employeur. Une partie amicale, disputée à Bienne, remportée 4-0 par les Emmentalois.
L’article