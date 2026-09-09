Lichtsteiner quitte déjà le FC Bâle. image: Keystone

Le FC Bâle se sépare de son entraîneur

C’était dans l’air depuis quelques semaines, c’est désormais officiel: Stephan Lichtsteiner n’est plus l’entraîneur du FC Bâle.

Plus de «Sport»

Le FC Bâle se sépare de Stephan Lichtsteiner. Selon le communiqué du club, ce mercredi, le Lucernois de 42 ans n'aurait pas fait progresser l'équipe comme espéré.

Depuis un petit moment, des rumeurs circulaient dans l'entourage du club selon lesquelles Stephan Lichtsteiner était sous pression. Le FC Bâle avait certes démenti ces informations parues dans la presse, mais les deux derniers matchs de Super League ont encore compliqué la situation de Lichtsteiner.

En l'espace de trois jours, Bâle a perdu deux fois à domicile après avoir mené au score (3-1 contre Lugano et 2-1 contre Sion).

Le président du conseil d’administration, David Degen, regrette ce licenciement. Il a expliqué que, malgré une deuxième partie de saison décevante, «Stephan Lichtsteiner et son staff avaient notre soutien à la fin de la saison».

Il ajoute: «En même temps, cette confiance était étroitement liée à l’attente de voir, à moyen terme, une nette progression sur le plan sportif et une tendance à la hausse clairement perceptible».

La direction sportive du FC Bâle n’a pas constaté cette tendance haussière. C’est pourquoi il a été décidé de se séparer de Lichtsteiner à peine plus de huit mois après son arrivée. En attendant qu’un successeur soit trouvé, Luigi Noccentini, l’un de ses assistants, assurera la direction de l’équipe par intérim.

(ats/roc)