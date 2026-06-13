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Coupe du monde 2026: le rêve américain de ce Romand débute face au Qatar

Switzerland&#039;s Johan Manzambi, front, Ricardo Rodriguez and their teammates enter the pitch prior to a friendly soccer match between Switzerland and Australia at the Snapdragon Stadium in San Dieg ...
Johan Manzambi s'avance comme l'un des joueurs à suivre dans l'équipe de Suisse lors de la Coupe du monde 2026.image: Keystone

Ce Romand de la Nati a un lien particulier avec les Etats-Unis

Il y a un an, Johan Manzambi débutait en équipe de Suisse lors d'une tournée amicale aux Etats-Unis. Aujourd'hui, le Genevois pourrait bien être titulaire à la Coupe du monde.
13.06.2026, 08:0313.06.2026, 08:03

Appelé à jouer un grand rôle lors du Mondial, Johan Manzambi ne débarque pas en terre inconnue aux Etats-Unis. C'est en effet là que son aventure avec l'équipe de Suisse a commencé il y a un an.

Le 3 juin 2025, à seulement 19 ans, le Genevois tapait ses premiers ballons dans la peau d'un international, sur le campus de l'Université de l'Utah. Il était l'invité surprise de la tournée américaine de la Suisse, de Salt Lake City à Nashville.

A propos de la première de Manzambi 👇

Ce Romand a marqué les esprits avec la Nati cette nuit

Le milieu du SC Fribourg avait alors pour mission de rencontrer ses nouveaux coéquipiers, de faire bonne impression auprès du staff. Bref, de prendre le pouls de la sélection. Mais à la fin du séjour, le bilan avait dépassé toutes ses espérances: première entrée en jeu face au Mexique, première titularisation et premier but contre les Etats-Unis.

Finaliste de l'Europa League

Depuis, Johan Manzambi a poursuivi sa trajectoire vertigineuse en Allemagne, où il espérait «jouer le plus de matches possible». Mission accomplie, avec 47 parties disputées toutes compétitions confondues et 7 buts et 9 passes décisives au compteur. Pas mal pour un milieu de terrain. Il indiquait ainsi lors du camp de l'équipe de Suisse à Saint-Gall:

«C'était une saison incroyable, ma première saison complète. Franchement, je suis plutôt fier de moi»

Ces propos ont été prononcés quelques jours après avoir dû s'avouer vaincu en finale de l'Europa League (défaite 3-0 contre Aston Villa) – il a d'ailleurs été élu révélation de la compétition – et avant de s'envoler pour la Coupe du monde.

Un joyau courtisé

L'enfant de Servette, le quartier autant que le club, est aujourd'hui l'un des joyaux du football européen. Sa valeur marchande a pris l'ascenseur. Il vaut 50 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, et son nom devrait largement animer le mercato estival.

Johan Manzambi beim Training der Schweizer Fussballnationalmannschaft im Kybunpark beim WM26 Pre-Camp in St. Gallen am Montag, 25. Mai 2026. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Manzambi sort d'une très belle saison. image: Keystone

Dans toutes les «previews» des médias internationaux consacrées à la Suisse, il est en tout cas «le joueur suivre». L'Equipe le voit comme «l'un des cinq jeunes» susceptibles de devenir la révélation du Mondial, après l'Argentin Enzo Fernandez en 2022 et le Français Kylian Mbappé en 2018.

Tout cela pourrait monter à la tête d'un jeune homme qui faisait encore partie de l'équipe réserve du SC Fribourg il y a un an et demi. Il n'en est rien. Aussi désinvolte qu'ambitieux, il lance:

«Ça me rend heureux, parce que ça veut dire que je m'en sors bien. Mais au final, je m'en fiche un peu. Je veux juste donner le meilleur de moi-même et tout gagner»

Foi en lui et en Dieu

Pendant son temps libre, Johan Manzambi est «au téléphone avec ses meilleurs potes», joue à FIFA, et va à la messe. «C'est un plus difficile en allemand», s'amuse-t-il. «Mais je prie beaucoup: avant de dormir, le matin et même quand j'entre sur le terrain. Pour moi, c'est important.» Les jours de match, le numéro 9 de l'équipe de Suisse écoute du gospel. Son premier souvenir de Coupe du monde est d'ailleurs musical: l'hymne de l'édition 2010 en Afrique du Sud.

L'hymne de 2010, c'était Shakira 👇

C'est parti pour le Mondial! Shakira et le Mexique font la fête

Seize ans plus tard, il s'apprête désormais à vivre en personne le plus grand des tournois. Mais dans quel rôle? Il répond habilement:

«Je fais confiance à l'entraîneur, il s'en est bien sorti jusqu'à présent»

«J'ai montré que je pouvais faire la différence comme remplaçant, en marquant deux fois contre la Suède (réd: en octobre et en novembre). Et si je dois débuter, je serai prêt».

Aligné d'entrée face à la Jordanie (4-1) et à l'Australie (1-1), dans un rôle plus central mais pas moins offensif que lors de ses précédentes apparitions avec la Suisse, Johan Manzambi s'avance comme l'un des gagnants de la préparation. Il semble avoir pris une longueur d'avance sur Fabian Rieder pour être celui qui fera le lien entre le trio d'attaque (Ndoye-Embolo-Vargas) et l'inamovible double pivot (Xhaka-Freuler).

(btr/ats)

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