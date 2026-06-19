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Le match Suisse-Canada s'annonce bouillant

Le match Suisse-Canada s'annonce bouillant

La Nati disputera une finale de groupe face au Canada mercredi. La sélection à la Feuille d'érable a pris la tête du classement après sa victoire face au Qatar.
19.06.2026, 06:0619.06.2026, 06:36

Avec le même nombre de points mais une différence de buts plus faible, l'équipe de Suisse ne peut pas se contenter d'un nul et est condamnée à gagner pour remporter ce groupe. Au vu des spectacles offensifs proposés par les deux équipes ce jeudi, la rencontre promet d'être spectaculaire.

Résultats et classement:

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Image: TXT

Il n'y a pas eu match entre le Canada et le Qatar jeudi soir, tant les «Canucks» ont su imprimer leur rythme face aux hommes de Julen Lopetegui. Mais malgré le succès fleuve des Canadiens devant leur public, leur premier dans une phase finale de Coupe du monde, et un triplé de Jonathan David, la rencontre a été ternie par la grave blessure d'Ismael Koné, sorti sur civière à la 55e.

Après le nul concédé face à la Bosnie à Toronto pour leur entrée en lice (1-1), les Canadiens ont rapidement pris les devants face à une équipe qatarie repliée en défense. Cyle Larin, déjà buteur lors de la rencontre précédente, a parfaitement exploité le cuir relâché par le portier Mahmoud Abunada sur une première frappe de David à la 15e.

Canada&#039;s Cyle Larin (9) celebrates after scoring his sides opening goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Da ...
La célébration de Cyle Larin.Keystone

A la 29e, c'est l'attaquant de la Juventus en personne qui a porté le score à 2-0 à la faveur d'une superbe reprise de volée. Le Qatar, soutenu par des supporters venus assister tous frais payés par l'Emir en personne, a vu ses maigres espoirs fondre avec l'expulsion d'Homam Al Hamim pour une faute de dernier recours à la 32e.

Dans le temps additionnel de la première période, David a encore réussi le doublé pour porter son total de buts en sélection à 42, lui qui fêtait sa 79e cape avec le Canada jeudi.

Mais en deuxième mi-temps, l'ambiance a été largement refroidie par la sortie sur civière du milieu de Sassuolo Ismael Koné. Sorti conscient en saluant le public, il a probablement été victime d'une fracture à la jambe gauche suite à un tacle d'Assim Madibo, qui a vu son carton jaune transformé en rouge par la VAR en raison de la gravité de la faute.

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Réduits à neuf, les Qataris ont encore encaissé le 4-0 à la 64e par Nathan Saliba, avant que Mohammad Al Mani n'inscrive un but contre son camp à la 75e. David s'est encore offert le triplé à la 90e, le deuxième de ce Mondial après celui inscrit par l'Argentin Lionel Messi face à l'Algérie (3-0).

Forts de ces quatre points acquis en deux journées, les protégés de Jesse Marsch peuvent désormais se projeter sereinement vers leur prochain objectif, à savoir jouer la première place du groupe B face à la Suisse mercredi à Vancouver (21h00).

(jcz/ats)

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