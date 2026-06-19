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«J'ai entendu l'os craquer»: horrible blessure au Mondial

Le match Canada-Qatar, disputé jeudi soir, a été marqué par une terrible scène survenue en deuxième mi-temps.

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Le Canada a pris la tête du groupe B en écrasant 6-0 un Qatar réduit à neuf à Vancouver ce jeudi. Grâce à sa victoire, la sélection à la Feuille d'érable a fait un grand pas vers les 16es de finale du Mondial. Mais elle a aussi perdu un joueur qui ne devrait pas revenir au jeu avant de longs mois. Le malheureux a en effet été victime d'une terrible blessure.



On jouait la 57e minute lorsqu'Ismael Koné (42 sélections, 4 buts) a été taclé par le Qatari Assim Madibo. Sur les images, on pressent le pire: le milieu du Canada et de Sassuolo se tord de douleur et n'en revient pas en constatant l'état de sa jambe.

La scène en vidéo: Vidéo: extern / rest

Sorti conscient en saluant le public, il a été emmené immédiatement à l'hôpital pour se faire opérer, selon le sélectionneur canadien Jesse Marsch. «J'ai entendu l'os craquer», a-t-il expliqué à The Athletic après le match. Selon plusieurs médias, Koné a vraisemblablement été victime d'une rupture du tendon d'Achille.

D'abord simplement averti pour son geste, Assim Madibo a vu son carton jaune transformé en rouge par la VAR en raison de la gravité de la faute. Il s'est rendu dans le vestiaire canadien après la rencontre pour s'excuser.



Déjà menés 3-0 avant cette action sur des buts canadiens inscrits par Cyle Larin et Jonathan David (deux fois), puis réduits à neuf, les Qataris ont encore encaissé le 4-0 à la 64e par Nathan Saliba, avant que Mohammad Al Mani n'inscrive un but contre son camp à la 75e. David s'est encore offert le triplé à la 90e, le deuxième de ce Mondial après celui inscrit par l'Argentin Lionel Messi face à l'Algérie (3-0).

(jcz/ats)