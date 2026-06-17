Murat Ekrem Çimen (en médaillon) n'a pas marqué des points lors du match Iran - Nouvelle-Zélande. image: watson

Un commentateur suspendu après une énorme bourde

Un commentateur TV turc a été démis de ses fonctions au Mondial par sa chaîne, après une grosse bévue lors du match entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

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La chaîne publique turque TRT a suspendu son commentateur de la Coupe du monde Murat Ekrem Çimen et l’a retiré de son équipe de diffusion aux Etats-Unis. La raison? Au début du match entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande (2-2) lundi, Çimen a confondu les deux équipes pendant plus de quatre minutes.

Il a commenté la rencontre comme si la sélection iranienne portait les maillots foncés et la Nouvelle-Zélande les blancs, alors que c’était l’inverse. Ce n’est que lorsque les caméras ont montré le capitaine iranien Taremi de dos, à la quatrième minute de jeu, qu’il s’est corrigé.

Iran - Nouvelle-Zélande, déjà le dernier match au Mondial pour Murat Ekrem Çimen. image: Keystone

Une vidéo de cette confusion s’est propagée sur les réseaux sociaux et a provoqué de vives critiques à l’encontre de TRT. La chaîne a ensuite publié un communiqué, présenté ses excuses et annoncé l’ouverture d’une enquête. Le nom de Çimen n’y était pas mentionné.

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TRT a qualifié cette erreur d’inacceptable, d’autant que Çimen possède, selon la chaîne, plus de 30 ans d’expérience dans le journalisme sportif. TRT n’a pas précisé quelles autres conséquences pourraient découler de l’enquête en cours.

(t-online/yog)