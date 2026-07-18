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Le lien fort qui unit les coachs de l'Espagne et de l'Argentine

Luis de la Fuente (Espagne, à droite) défie son ancien élève Lionel Scaloni.
Luis de la Fuente (Espagne, à droite) défie son ancien élève Lionel Scaloni.image: getty/watson

Le lien fort qui unit les coachs de l'Espagne et de l'Argentine

La finale du Mondial aura une saveur particulière pour les sélectionneurs de la Roja et de l'Albiceleste. Et pour cause: l'un a formé l'autre.
18.07.2026, 06:5418.07.2026, 06:54
Jérémy Talbot / afp

Il y aura un drôle de match sur le banc dimanche en finale du Mondial 2026: l'Espagnol Luis de la Fuente (65 ans) défie un de ses anciens élèves, l'Argentin Lionel Scaloni (48 ans) qui, comme lui, a balayé le scepticisme initial et réveillé un géant endormi.

Les deux sélectionneurs partagent une histoire commune, un parcours similaire, certains traits de caractère aussi, et les voilà opposés sur la plus grande scène mondiale, dimanche au MetLife Stadium.

Leur premier point de rencontre, c'est l'Espagne. Scaloni y a joué une dizaine d'années (Deportivo, Santander, Majorque) et il habite encore là-bas avec son épouse, l'Espagnole Elisa Montero, et leurs enfants. Et c'est dans ce pays, aussi, qu'il a passé ses diplômes d'entraîneur, avec Luis de la Fuente parmi ses formateurs, en 2017.

epa13113532 Argentina&#039;s head coach Lionel Scaloni reacts during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EPA/WILL OLIVER
Lionel Scaloni, coach emblématique de l'équipe d'Argentine. image: Keystone

«En plus de l'avoir eu comme professeur lors de mon cursus d'entraîneur, j'entretenais avec Luis une relation particulière parce que, franchement, j'apprécie sa proximité et sa façon d'être. Le destin a voulu que, aujourd'hui, nous nous retrouvions en finale», en a souri l'Argentin, mercredi après la demi-finale renversante contre l'Angleterre (2-1).

Le tacle de Maradona

Malgré son maigre CV d'entraîneur, l'ex-défenseur a su transformer une équipe d'Argentine au moral abîmé, abonnée aux finales perdues, en une machine à gagner (Mondial 2022, Copa America 2021 et 2024).

A son arrivée en 2018, l'ancien adjoint de Jorge Sampaoli n'a aucune expérience d'entraîneur principal en club et sa nomination, en intérim, fait lever quelques sourcils. «Un super gars mais il ne peut même pas diriger la circulation», lâche même l'icône nationale, Diego Maradona.

MAR DEL PLATA, ARGENTINA - NOVEMBER 10: Diego Maradona, head coach of Gimnasia y Esgrima La Plata, gestures before a match between Aldosivi and Gimnasia y Esgrima La Plata as part of Superliga 2019/20 ...
Diego Maradona doutait de Lionel Scaloni.image: Getty

«Au départ, il a été assez critiqué, parce qu'il arrivait aussi avec peu de bagage, disaient certains, mais il a eu la "mauvaise fortune" d'être champion d'Amérique et du monde avec l'Argentine», s'en amusait De la Fuente durant l'Euro 2024.

«C'est un grand entraîneur, une belle personne et un excellent gestionnaire de groupe»
Luis de la Fuente

Comme Scaloni, l'Espagnol a dû lutter pour dissiper les doutes entourant sa nomination à la tête de la Roja, après le Mondial 2022 et le départ de Luis Enrique.

«Dimanche, désolé...»

S'il était relativement méconnu du grand public, la fédération espagnole (RFEF) le connaissait en revanche par cœur.

Luis de la Fuente est impressionné par son équipe
Luis de la Fuente va-t-il guider l’Espagne vers un nouveau titre?image: Keystone

Car cet homme au caractère affable, dont la seule expérience comme entraîneur principal a duré onze matchs (en D2 à Alaves en 2011), a en effet intégré dès 2013 les structures de la RFEF après avoir entraîné les équipes de jeunes du Séville FC et la réserve de l'Athletic Bilbao.

Les dirigeants ont eu le nez creux. Luis de la Fuente a remporté l'Euro avec les U19 en 2015, puis avec les Espoirs en 2019. De nombreux finalistes du Mondial figuraient d'ailleurs dans cette dernière équipe, à l'instar de Fabian Ruiz, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal ou encore Mikel Merino. Et tous ces joueurs étaient de l'aventure durant l'Euro 2024, remporté en finale contre l'Angleterre.

Le grand buteur de l'Espagne est l'anti-Mbappé

Il est donc celui qui a mis fin à une longue disette pour la Roja, sevrée de trophées depuis la génération dorée de l'incroyable triptyque Euro 2008-Mondial 2010-Euro 2012.

L'Espagnol, également vainqueur de la Ligue des nations en 2023, va affronter Scaloni pour la première fois, dimanche. Les deux hommes auraient dû se faire face durant la Finalissima, en mars à Doha, mais la rencontre a été annulée à cause de la guerre au Moyen-Orient.

«Il a dirigé sa sélection de manière remarquable, cela me fait vraiment plaisir pour lui», a déclaré mercredi l'Argentin, déjà tourné vers la finale. «Tout le monde sait que je vis en Espagne et que j'ai de la famille espagnole. Mais dimanche, désolé, nous allons tout faire pour les battre!»

(afp/roc)

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