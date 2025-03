Vidéo: twitter

Il offre l'un des coups d'envoi les plus originaux

L'arbitre a eu l'aide d'un assistant particulier au début du match, jeudi lors de la Supercoupe internationale d'Argentine.

Tous les moyens sont bons pour faire de la publicité. Et ça, les organisateurs de la Supercoupe internationale d'Argentine l'ont bien compris. Leur imagination a donné lieu à une scène insolite, jeudi, lors de ce match où s'opposait le premier du tableau annuel (l'équipe la plus régulière combinant les championnats d'ouverture et de clôture) au lauréat du Trophée des champions, sorte de Coupe de la ligue.

L'affiche: River Plate face à Talleres. Pour la petite histoire, la partie se déroulait à Asuncion, au Paraguay.



La scène en question? Un livreur de nourriture Monchis – le Uber Eats local – débarque avec tout son équipement sur le terrain. Il marche jusqu'au rond central, sert la main de l'arbitre et sort de son gros sac à dos isotherme le ballon, exactement comme il le ferait avec un repas. Après avoir donné la balle au directeur de jeu, il remet son sac et quitte la pelouse. Livraison achevée. ✅

Mais ce sont des couleuvres que les joueurs du grand River Plate – favoris – ont finalement avalées. Ils se sont inclinés 3-2 aux tirs au but (le score était de 0-0 après le temps réglementaire). Talleres, club de la ville de Cordoba, a, lui, remporté le quatrième trophée de son histoire.

